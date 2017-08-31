Алена Водонаева поправилась на 20 килограммов

Алена Водонаева всегда отличалась стройностью. Однако после родов звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" набрала 20 килограммов.

Сыну Алены Водонаевой Богдану исполнилось семь лет. В этом году наследник стройной красотки пойдет в первый класс. Однако у Алены еще свежи воспоминания, когда мальчик только родился на свет, а она поправилась на 20 килограммов (хотя всем говорила. что только на 12). "Это была космическая цифра для меня. К счастью, удалось быстро их сбросить", – призналась Водонаева.

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не стала скрывать, как ей удалось избавиться от лишних килограммов. "Первые десять килограммов ушли через неделю после родов. Потом улетело еще 5–7. Секрет прост – я не брала няню и сама занималась ребенком. Гуляла с коляской по два часа в день. Перед выходом надевала термобелье, которое потом приходилось выжимать. Отказалась от услуг домработницы, убиралась и худела! Но и про сбалансированное питание забывать не надо. Главное – не переедать", – цитирует Алену Водонаеву Starhit.

К слову, накануне, 30 августа, модель закатила вечеринку в честь семилетия сына. На мероприятии, которое было выполнено в военном стиле, присутствовало множество знаменитых друзей Алены, в основном, по "Дому-2" – Маргарита Агибалова-Марсо, Мария Адоевцева, Элина Камирен и другие. Все – с детьми.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Авг 30 2017 в 1:14 PDT

"Друзья, огромное спасибо всем, кто сегодня был! 💣 У нас как всегда получился грандиозный и очень крутой детский праздник 🎉 Благодарю вас всех за этот день 🙏 Увидимся ещё через год 😹 Сынок, с днем рождения, любимый! ❤️"" – написала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Водонаева.

Напомним, Алена Водонаева и Алексей Малакеев поженились в августе 2009 года. Через 12 месяцев у пары появился сын Богдан. Алексей ушел от Алены в 2011-м, но официально они оформили развод только в 2013 году.

