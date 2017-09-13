Сардор Милано победил на "Новой волне"

Победителем "Новой волны" в Сочи стал Сардор Милано из Узбекситана. По итогам голосования жюри он набрал 362 балла. разделив победу с представителями Молдовы и Армении. Российских конкурсантов в первой пятерке лучших нет.
Сардор переехал из Ташкента в Москву в 2010 году. С первой попытки он сумел поступить в РАМ имени Гнесиных, став студентом ее эстрадно-джазового отделения, которое окончил с красным дипломом.
Милано был одним из самых ярких участников пятого сезона популярного проекта "Голос" - дошел до финала и занял четвертое место. Символично, что 14 сентября, в день закрытия "Новой волны", этот восточный красавец с тремя с половиной октавами в голосе отметит 26-й день рождения.
А в прежние годы победителями "Новой волны" становились Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Интарс Бусулис, ставшие после этого конкурса большими звездами.
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