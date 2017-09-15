Сластолюбец из "Дома-2" вымаливает прощение у пассии

Участник реалити-шоу "Дом-2" Виталий Малышев изменил своей возлюбленной Алисе Литинской с визажисткой Ольги Бузовой. Парень долго и страстно целовал девушку, что его пассия оценила как полноценный адюльтер.

Алисе прислали видео, на котором ее парень целуется с другой. Когда она посмотрела запись, то подумала, что никогда не простит Виталика. "Поцелуй – это для меня измена. Было безумно больно и пусто на душе", – поделилась Алиса. "Первые дни у меня пропал дар речи, я была в шоке. Не могла собраться с мыслями и не знала, что делать дальше, ведь я люблю Виталика", – сказала она. Девушка призналась, что несмотря на измену любимого, ей все-таки хотелось бы начать отношения с ним с чистого листа.

Сластолюбец же жалеет о случившемся и вымаливает прощение у своей пассии. "Я клянусь, я буду верным, буду вести себя замечательно", – уверяет он. "Я позволил себе прикоснуться к другой женщине. Уже на следующий день я понял, что совершил ошибку. Я очень люблю Алису, но осознаю, что сделал ей больно. Теперь буду делать все, что в моих силах, чтобы снова добиться ее и вернуть доверие. Надеюсь, Алиса меня простит. Впредь я не отпущу ее от себя. Хочу, чтобы она стала моей женой и матерью наших детей", – говорит парень.

При этом визажистка Ольги Бузовой, с которой миловался Виталий, не видит в страстном поцелуе с "занятым" молодым человеком ничего предосудительного.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Сен 15 2017 в 2:00 PDT

"Я тепло общаюсь со всеми, кто меня окружает… В тот момент я не испытывала ничего, кроме страха, что кто-то нас увидит. Мое сердце не свободно", - заверила она. Девушка добавила, что не отвечала Виталику взаимностью, а просто пассивно стояла. По ее словам, она хорошо относится к Малышеву, но не рассматривает его как своего потенциального мужчину, пишет журнал "Дом-2" на своей странице в Instagram.