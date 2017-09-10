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Билан устроил жаркие танцы с певицей за кулисами

Дима Билан. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
На своей странице в Instagram певец Дмитрий Билан выложил видео, на котором он устраивает жаркие танцы за кулисами конкурса "Новая волна" со своей коллегой по цеху Теоной Контридзе. Свою партнершу он охарактеризовал как знойную женщину.
прочитано 1701 раз

Дима Билан пообещал, что зрителей ежегодного международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" буквально захлестнет эмоциями. Особенно певец решил отметить одну исполнительницу.

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Звездный Инстаграм

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

"Одна Теона Контридзе @teonakontridze, "моя рыба", чего стоит !!!👏🏼👏🏼💣 Вулкан страсти и музыки, знойная женщина !!!❤️🕊😎", – признался он. В подтверждение своих слов певец выложил ролик, на котором они вдвоем устраивают жаркие танцы прямо за кулисами конкурса. Зрителями стали не только оператор, но и те, кто в тот момент находились в корридоре. Танцевальные па заканчиваются объятиями.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)

Автор: Геннадий Куприянов10 сентября 2017, 14:50
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Билан и Водянова оторвались на вечеринке

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