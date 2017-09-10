Билан устроил жаркие танцы с певицей за кулисами
Дима Билан пообещал, что зрителей ежегодного международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна" буквально захлестнет эмоциями. Особенно певец решил отметить одну исполнительницу.
"Одна Теона Контридзе @teonakontridze, "моя рыба", чего стоит !!!👏🏼👏🏼💣 Вулкан страсти и музыки, знойная женщина !!!❤️🕊😎", – признался он. В подтверждение своих слов певец выложил ролик, на котором они вдвоем устраивают жаркие танцы прямо за кулисами конкурса. Зрителями стали не только оператор, но и те, кто в тот момент находились в корридоре. Танцевальные па заканчиваются объятиями.
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