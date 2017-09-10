Билан устроил жаркие танцы с певицей за кулисами

На своей странице в Instagram певец Дмитрий Билан выложил видео, на котором он устраивает жаркие танцы за кулисами конкурса "Новая волна" со своей коллегой по цеху Теоной Контридзе. Свою партнершу он охарактеризовал как знойную женщину.

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