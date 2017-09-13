63-летняя Вайкуле восхитила танцем живота

Знаменитая певица Лайма Вайкуле поразила поклонников своей молодой энергетикой. В свои 63 года артистка исполнила зажигательный танец живота.

На музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" знаменитость щедро делится своей положительной энергетикой и прекрасным настроением. Ее позитиву, женственности и бьющей через край энергии можно только позавидовать.

Певица исполнила за кулисами фестиваля, ожидая своего выхода на сцену, танец живота. Она поделилась роликом в своем микроблоге. Восточный танец в исполнении Лаймы вызвал восхищение поклонников.

"Богиня", "Удивительная женщина! Не подвластна времени! Так держать!", "Девочка, лет 30, не больше", "Красавица невозможная! А фигура какая!", "Роскошная", "Зажигалочка! Лайма – вечно молодая и энергичная", "Оригинальная, эффектная, одна такая", "Вы, оказывается, такая прикольная и хулиганка!", "Танец живота в 63 года... Класс!" – написали фолловеры в Instagram. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что с каждым годом кумир нескольких поколений становится все краше, и возраст ей к лицу.

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Сен 12 2017 в 12:53 PDT

Отметим, сама Вайкуле тоже является хозяйкой одного из музыкальных мероприятий – "Рандеву в Юрмале". Напомним, в этом году с 20 по 23 июля состоялся третий по счету фестиваль. Он собрал большое количество звезд – друзей Лаймы Вайкуле из России, Грузии, Украины, Литвы, Эстонии и других стран.



