63-летняя Вайкуле восхитила танцем живота
На музыкальном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" знаменитость щедро делится своей положительной энергетикой и прекрасным настроением. Ее позитиву, женственности и бьющей через край энергии можно только позавидовать.
Певица исполнила за кулисами фестиваля, ожидая своего выхода на сцену, танец живота. Она поделилась роликом в своем микроблоге. Восточный танец в исполнении Лаймы вызвал восхищение поклонников.
"Богиня", "Удивительная женщина! Не подвластна времени! Так держать!", "Девочка, лет 30, не больше", "Красавица невозможная! А фигура какая!", "Роскошная", "Зажигалочка! Лайма – вечно молодая и энергичная", "Оригинальная, эффектная, одна такая", "Вы, оказывается, такая прикольная и хулиганка!", "Танец живота в 63 года... Класс!" – написали фолловеры в Instagram. Пользователи соцсети сошлись во мнении, что с каждым годом кумир нескольких поколений становится все краше, и возраст ей к лицу.
Отметим, сама Вайкуле тоже является хозяйкой одного из музыкальных мероприятий – "Рандеву в Юрмале". Напомним, в этом году с 20 по 23 июля состоялся третий по счету фестиваль. Он собрал большое количество звезд – друзей Лаймы Вайкуле из России, Грузии, Украины, Литвы, Эстонии и других стран.
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