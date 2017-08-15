Любовник заставляет толстушку из "Дома-2" сношаться прилюдно

Звезда реалити-шоу рассказала все о своей интимной жизни. Девушка оказалась без комплексов.

Участница "Дома-2" Саша Черно весит 130 килограммов при росте 176 сантиметров и очень нравится парням. Многие стремятся попасть на одиозное реалити-шоу, чтобы завоевать сердце пышнотелой красотки.

Не стал исключением и Иосиф Оганесян. Он появился на проекте 7 апреля 2017 года и сообщил, что пришел к самой колоритной участнице. Мол, ему импонирует харизма девушки и он готов сделать все, чтобы привлечь внимание аппетитной барышни.

Буквально сразу Иосиф соблазнил Сашу, хотя та комплексовала. "Я даже танцевать перед ним стеснялась, не говоря уже о том, чтобы предстать голой при свете дня", – улыбнулась Черно.

Публикация от Саша Черно (@sasha_cherno93_official) Авг 13 2017 в 2:52 PDT

"До Иосифа у меня были мужчины со среднестатистическими достоинствами, – продолжила звезда "Дома-2". – А после первой ночи с Иосей я убежала в женскую спальню – было ощущение, что меня лишали девственности". Впрочем, девушка призналась, что все ее капризы были выполнены: "Я из тех, кто любит пожестче. Мне надо прям уж!" Особенно Саше нравится, когда партнер хватает ее за волосы.

Публикация от Саша Черно (@sasha_cherno93_official) Июл 24 2017 в 4:29 PDT

По мнению Черно, секс – лучший способ пережить стрессы и ссоры. "Мужчина может просто взять женщину, завалить на кровать, "отволшебничать", и конфликт сойдет на нет", – уверена красавица.

Публикация от Саша Черно (@sasha_cherno93_official) Авг 12 2017 в 7:10 PDT

Рассказала она и об эротических фантазиях партнера. "Иосифу нравится разнообразие, ему хотелось заниматься этим в разных местах – на природе, даже на лобном месте. А для меня это было дико! Мы ведь еще и не успели толком сблизиться, а он меня уже по разным местам хотел. Однажды мы целый день ругались, и Иося мне все твердил: "Пошли за камни, пошли за камни!" К вечеру он меня уговорил, мы пошли на лобное, а в процессе выяснилось, что там присутствовали сотрудники телепроекта", – цитирует Сашу журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".