Муж Бледанс изменился до неузнаваемости

Актриса Эвелина Бледанс поделилась со своими подписчиками в Instagram семейной фотографией. Внимание поклонников привлек ее муж Александр Семин, который так похудел, что его по-началу мало кто узнал.

Муж Эвелины Бледанс продюсер Александр Семин давно привлек внимание ее поклонников своим похудением. Сама актриса ранее признавалась, что меньше чем за год он сбросил 48 килограммов. Однако на этом мужчина, по всей видимости, решил не останавливаться. Судя по последним снимкам, он худеет и дальше.

Увидев исхудавшего Александра Семина подписчики Эвелины Бледанс поначалу не узнали его. "Папу вашего не узнать 👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Совсем не узнать!", "Я думала вы с новым ...ухажером... затем узнала... уау !!!!!!!!!! Идет !", "Другой чел стал", "И не узнать!!", "Не похож...." – наперебой восхищались комментаторы.

enter; width:100%;"> Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Июн 24 2017 в 3:12 PDT

Впрочем, нашлись и те, кто с восторженными оценками не согласился. "Муж как похудел!!! Не узнать. Быт такой прямо огромный!! Не болен ли?", "Полным был красивее", "Слишком худой. Не болен?", "Муж сдулся и сильно......", "Муж просто растаял на глазах", "Господи, не идет мужчине быть таким худеньким, плечики, пальчики, надо поправиться", "Ну вот не идет мужу быть таким худым , с пузиком лучше!", – поделились своим беспокойством поклонники.

И, разумеется, восхищенная общественность попыталась вызнать у Эвелины Бледанс секрет стройности ее мужа. а этот вопрос актриса ранее уже отвечала корреспонденту Dni.Ru. "Никакого особенного секрета и чудодейственных рецептов у нас нет", – огорчила она любителей искать простые пути.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Дек 5 2016 в 4:38 PST

"Просто Саша взялся за себя, отказался от вредных продуктов – чипсов, газировки, сладкого, мучного. Налегает на овощи, отварное мясо, пьет много чистой воды. Он не ест на ночь, регулярно ходит в спортзал. Замечу, что это было решение Саши. Просто ему не так повезло, как мне: я могу есть и тортики, и конфеты, не поправляясь при этом", – добавила Бледанс.

