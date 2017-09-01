Уникальная способность Веры Глаголевой

В этом году День знаний для семьи актрисы Веры Глаголевой особенный – впервые артистка не пошла провожать в школу внуков. Об уникальной способности актрисы рассказала ее старшая дочь Анна Нахапетова.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Нахапетова опубликовала свежую фотографию. На сей раз безутешная дочь Веры Глаголевой выложила снимок не любимой матери, как делала это с тех пор, как потеряла родного человека, а коллаж с изображенными на нем школьниками.

"Мама всегда успевала на две линейки в две разные школы, я не знаю как она все рассчитывала, но она всегда была... Сегодня совсем другой день, но как обычно светит солнце и утром, собираясь, Полина сказала, что бабушка нас видит и все равно с нами... Мы пошли в 4 класс!!!! С Днем Знаний!!! С Праздником!!!" – рассказала об уникальной способности матери Анна Нахапетова.

Многочисленные подписчики отреагировали на публикацию старшей дочери актрисы, постаравшись поддержать ее. "Девочки, держитесь! Удачи и отличных оценок !!!!", "Какое счастье,что они будут помнить бабушку. Она у них самая лучшая", "С Днем знаний, дорогая Аня! Берегите друг друга, здоровья и мира Вашей семье! А Ваша мама всегда с Вами, смотрит на своих родных и радуется, что все хорошо", "Так и есть! 😊У Бога все живы! С праздником Вас!❤️", "Аня, какая вы все таки – Молодец! А мама ваша талант, эпоха, она с вами ,она все видит и слышет", – прокомментировали публикацию Нахапетовой подписчики.

Публикация от Анна Нахапетова (@anahapetova) Сен 1 2017 в 3:31 PDT

Напомним, народная артистка России, актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась 16 августа в Германии на 62-м году жизни. Ее похоронили на Троекуровском кладбище. К гробу артистки пришли тысячи людей. Известные актеры и актрисы рыдали, прощаясь со своей коллегой. Всю траурную церемонию оба мужа Веры Глаголевой Родион Нахапетов и Кирилл Шубский едва сдерживали слезы.