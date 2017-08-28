Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены

О покойной Вере Глаголевой высказался ее друг, телеведущий Андрей Максимов. Он рассказал о том, как однажды артистка "взорвалась", заявив, что "никогда нельзя изменять".

Андрей Максимов признался, что не был на похоронах Веры глаголевой, за что публично попросил прощения у ее близких. "На самом деле, она была очень большой, эта маленькая Вера Глаголева. Она делала жизнь многим людям. Ее не случайно звали "мушкетер" – она любила приходить на помощь. Ее хватало на всех", – отметил Максимов, сообщив, что, когда его жена попала в больницу, к нему пришла Вера Глаголева с "кучей продуктов". Она же помогла в поиске врачей.

"Я помню, как она сказала мне о своей болезни. Никогда ни до, ни после я не видел Веру испуганной. Плачущей видел – испуганной нет. Это было давно. И она начала лечиться. Верилось, что ей удалось победить – она даже отказалась от химии. Казалось, что она никогда не должна умереть, потому что Вера была воплощением жизни. Она была из тех женщин, которые не стареют. И когда она худела, мы все говорили: "Верка, как ты хорошо выглядишь..." – рассказал телеведущий.

В искусстве Вера Глаголева не сыграла ни одной отрицательной роли. Как выразился Максимов, это была ее позиция. При этом ни как актриса, ни как режиссер она не выносила своим героям приговоров, предлагая зрителям поразмышлять о персонажах.

"С ней было очень интересно разговаривать. И очень неинтересно брать интервью – в любом публичном выступлении она никогда не рассказывала про проблемы: не хотела грузить зрителя. Во время интервью говорила всегда умно, парадоксально, но – беспроблемно", – признался Максимов.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 16 2017 в 6:25 PDT

Также телеведущий сообщил, что весьма неоднозначно воспринял ее фильм "Чертово колесо". "Мы говорили, обсуждали. И вдруг она взорвалась: "Я делала картину про то, что никогда нельзя изменять! Никогда, понимаешь! Никогда! Это не может хорошо кончиться!" – цитирует рассказ Андрея Максимова "Российская газета".

В конце он очень трогательно обратился к самой Вере Глаголевой: "Верка, ну как же так?! Как же ты не прочтешь этот текст? И не позвонишь, и не скажешь смущенно: "Спасибо. Но это – чересчур"? А может, прочтешь? Ты все равно где-то рядом. Ты просто не можешь уйти..."