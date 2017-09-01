Шепелев откровенно о провале и сыне от Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев дал откровенное интервью. Шоумен рассказал о воспитании сына от Жанны Фриске Платона.

Четырехлетний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платона ходит в детский сад и на дополнительные занятия, а скоро отправится и в школу. Телеведущий в интервью клубу молодых мам Mama Club признался, что волнуется за безопасность сына, однако понимает, что от жизненных трудностей не спрячешься и от всего не убережешь.

"Я думаю, что в Москве вокруг ребенка можно создать некий оазис благополучия, безопасности. Но это дорого стоит. Кроме того, это бессмысленно, потому что рано или поздно ребенок окажется лицом к лицу с действительностью, о которой мы знаем. Сможем ли мы спрятать ребенка от этого? Не сможем. Хотим ли мы это сделать? Хотим", – заключил Шепелев.

Несмотря на то, что Платон отправится в школу только через несколько лет, Дмитрий уже сейчас думает над образовательным учреждением для него. "Ребенку нужно много общаться, он хочет общаться, ему нужны другие дети. Поэтому я считаю, что домашнее образование – это провал, – уверен ведущий. – Хочу ли я, чтобы мой ребенок пошел в общеобразовательную школу, в которой учатся самые разные дети? Не уверен. Хочу ли я, чтобы он пошел в школу, где будут исключительно дети "белая кость, голубая кровь"? Не хочу, потому что это тоже не про жизнь", – уверен телеведущий.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Авг 30 2017 в 4:29 PDT

Сейчас Платон ходит в детский сад, который очень нравится шоумену. "Я выбрал детский сад, где много детей из французских, израильских семей. И я вижу, как они по-другому общаются, другие энергии. Там тоже дерутся, тоже плачут, но это все более мирно проходит. Мне хотелось бы привить ребенку не дешевую или дорогую модели, а другую модель общения, открытую", – объяснил Дмитрий Шепелев.