Екатерина Андреева родила от Камиля Ларина
"Друзья! У нас с Катериной сегодня в 9.19 родилась дочурка! Сразу запела! Вот так вот!", – написал Камиль на своей странице в Facebook. У актера и его супруги Екатерины Андреевой уже подрастает сын Данияр, которому в феврале исполнилось два года. А в конце весны стало известно, что 32-летняя Катя снова беременна. Супруги перестали скрывать пол ребенка за несколько месяцев до родов. УЗИ показало, что родится девочка. Для 50-летнего актера появление дочери стало долгожданным событием. От первого брака у Ларина есть 24-летний сын Ян.
Всю беременность возлюбленная Камиля вела активную светскую жизнь. Здоровье девушки позволяло ей отдыхать на интересных мероприятиях таких, как фестиваль "Черешневый лес", где и стало известно о ее беременности.
Впервые Ларин появился в обществе новой возлюбленной на 18-летии радиостанции "Серебряный дождь". При этом популярный артист и его спутница совершенно не скрывали своих чувств. Тогда появились слухи об измене Ларина своей законной супруге, однако вскоре выяснилось, что Камиль уже давно холост.
Екатерина Андреева является выпускницей факультета Международных экономических отношений МГИМО, она руководит крупным направлением компании BOSCO – фестивалем искусств "Черешневый лес". По сообщениям инсайдеров, знакомство Ларина и Андреевой состоялось давно. "Квартет И" часто приезжал на мероприятия "Черешневого леса", но романтические отношения будущих супругов зародились не сразу.
Напомним, с бывшей супругой артист прожил 20 лет. Они познакомились в студенческие годы, поженились молодые люди через два года. Когда жена забеременела, актер предложил ей уйти с работы. Однако 23 июля 2012 года Галина подала на развод, а 28 сентября брак был официально расторгнут. Ларин ушел, оставив все первой семье.
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