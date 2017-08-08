Екатерина Андреева родила от Камиля Ларина

Этим летом актер Камиль Ларин занят в съемках продолжения фильма "О чем еще говорят мужчины". Но самой главной темой для обсуждения сегодня стало прибавление в семье артиста и его супруги Екатерины Андреевой.

"Друзья! У нас с Катериной сегодня в 9.19 родилась дочурка! Сразу запела! Вот так вот!", – написал Камиль на своей странице в Facebook. У актера и его супруги Екатерины Андреевой уже подрастает сын Данияр, которому в феврале исполнилось два года. А в конце весны стало известно, что 32-летняя Катя снова беременна. Супруги перестали скрывать пол ребенка за несколько месяцев до родов. УЗИ показало, что родится девочка. Для 50-летнего актера появление дочери стало долгожданным событием. От первого брака у Ларина есть 24-летний сын Ян.

Всю беременность возлюбленная Камиля вела активную светскую жизнь. Здоровье девушки позволяло ей отдыхать на интересных мероприятиях таких, как фестиваль "Черешневый лес", где и стало известно о ее беременности.

Впервые Ларин появился в обществе новой возлюбленной на 18-летии радиостанции "Серебряный дождь". При этом популярный артист и его спутница совершенно не скрывали своих чувств. Тогда появились слухи об измене Ларина своей законной супруге, однако вскоре выяснилось, что Камиль уже давно холост.

Публикация от Камиль Ларин (@kamlarin) Мар 11 2017 в 4:53 PST

Екатерина Андреева является выпускницей факультета Международных экономических отношений МГИМО, она руководит крупным направлением компании BOSCO – фестивалем искусств "Черешневый лес". По сообщениям инсайдеров, знакомство Ларина и Андреевой состоялось давно. "Квартет И" часто приезжал на мероприятия "Черешневого леса", но романтические отношения будущих супругов зародились не сразу.

Напомним, с бывшей супругой артист прожил 20 лет. Они познакомились в студенческие годы, поженились молодые люди через два года. Когда жена забеременела, актер предложил ей уйти с работы. Однако 23 июля 2012 года Галина подала на развод, а 28 сентября брак был официально расторгнут. Ларин ушел, оставив все первой семье.