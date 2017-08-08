Мать увезла из страны Алесю Кафельникову после скандала с наркотиками

Девушку пытаются при помощи работы отвлечь от депрессии и зависимости. Пока, видимо, не очень получается.

Прославленный теннисист Евгений Кафельников переживает непростые времена. Его единственная дочь – 18-летняя Алеся – выкидывает номер за номером. И отец из-за этого пребывает в растерянности, смятении и панике. "Не могу больше в себе держать!! Помогите. Я – отец-неудачник! Вот что самое противное для любого родителя осознавать этот факт. Но я этого не заслуживаю. Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл. Я никогда не стеснялся говорить о своих проблемах открыто. Буду и дальше так продолжать делать", – написал Евгений в своем микроблоге.

Очевидно, он очень переживает, что дочь стала наркозависимой и не может побороть пагубную страсть. В модельном бизнесе, которым занимается Леся, много пороков и грязи, но Евгений надеялся, что чаша сия минует его семью.

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Июл 14 2017 в 4:10 PDT

Алеся вообще дает семье прикурить, что называется. Недавно, например, после расставания с рэпером Pharaoh девушка попала в реанимацию. Писали так же, что девушка просто отравилась алкоголем. При этом Кафельникова на своих страницах в социальных сетях периодически пишет: "Мысли о суициде не покидают мою голову не на секунду. Не знаю, чем это закончится".

Публикация от Alesya Kafelnikova (@alesyakaf) Авг 5 2017 в 2:12 PDT

Сейчас красавица, как сообщает "КП", находится в Черногории, куда поехала с матерью Марией Тишковой. Там Алесю постоянно отвлекают от депрессивных мыслей и порочной зависимостью модельной работой. Именно этим можно объяснить тот поток фотографий, который девушка постоянно публикует в своих аккаунтах.

Напомним, что после развода Евгения Кафельникова дочь осталась жить с ним, а мать поселилась в Сочи. Но после того, как стало известно о серьезных проблемах у Алеси, мать решила ее поддержать и взялась за нее.