Безработный Малахов сообщил о своей новой профессии

Бывший ведущий "Пусть говорят" стал видеоблогером. Правда, многим это кажется смешными и странным.

Андрею Малахову, кажется, доставляет удовольствие наблюдать за шумихой, которая развернулась вокруг его имени. Ни ведущий, ни пресс-служба Первого канала официально не комментируют его переход из "Пусть говорят" к конкурентам в "Прямой эфир". Однако намекают постоянно: то Малахов напишет о нерадивом начальстве, из-за которого работники "выгорают", то его жена опубликует фото прыжка Андрея с подписью о трансфере года.

И вот ведущий "Пусть говорят" снова подзадорил фанатов. На своей странице в социальной сети он опубликовал карточку гостя, которую заполнил при заселении в отель. В графе "профессия" значится youtuber-bloger.

Когда в отеле попросили заполнить анкету гостя! pic.twitter.com/3V0lC16Zj9 — Андрей Малахов (@a_malahov) 6 августа 2017 г.

Правда, не все оценили смену профессии. "Блогер то вы пока что безуспешный и с вашей репутацией вряд ли там у вас пойдут дела", " А как тут поставить дизлайк и удалить человека от интернета навсегда?", "YouTube-блогер? насмешил, Андрюша. С какого Вы блогер? Решил примазаться к молодым людям, которые успешно ведут дела в интернет", "Если безработный – значит блогер, логично же (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – съязвили подписчики.

Между тем очевидцы сообщили, что уже отснято два выпуска "Пусть говорят" с новыми ведущими. По информации "КП", Дмитрий Борисов провел эфир с приемными родителями Глеба Авдеева (они ошпарили мальчика кипятком, после чего его изъяли из семьи), а Александр Смол – с женщиной, решившей отсудить алименты у отца своих детей.