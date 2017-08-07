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Безработный Малахов сообщил о своей новой профессии

Андрей Малахов. Фото: кадр 1tv.ru
Бывший ведущий "Пусть говорят" стал видеоблогером. Правда, многим это кажется смешными и странным.

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Андрею Малахову, кажется, доставляет удовольствие наблюдать за шумихой, которая развернулась вокруг его имени. Ни ведущий, ни пресс-служба Первого канала официально не комментируют его переход из "Пусть говорят" к конкурентам в "Прямой эфир". Однако намекают постоянно: то Малахов напишет о нерадивом начальстве, из-за которого работники "выгорают", то его жена опубликует фото прыжка Андрея с подписью о трансфере года.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

И вот ведущий "Пусть говорят" снова подзадорил фанатов. На своей странице в социальной сети он опубликовал карточку гостя, которую заполнил при заселении в отель. В графе "профессия" значится youtuber-bloger. 

Правда, не все оценили смену профессии. "Блогер то вы пока что безуспешный и с вашей репутацией вряд ли там у вас пойдут дела", " А как тут поставить дизлайк и удалить человека от интернета навсегда?", "YouTube-блогер? насмешил, Андрюша. С какого Вы блогер? Решил примазаться к молодым людям, которые успешно ведут дела в интернет", "Если безработный – значит блогер, логично же (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – съязвили подписчики.

Между тем очевидцы сообщили, что уже отснято два выпуска "Пусть говорят" с новыми ведущими. По информации "КП", Дмитрий Борисов провел эфир с приемными родителями Глеба Авдеева (они ошпарили мальчика кипятком, после чего его изъяли из семьи), а Александр Смол – с женщиной, решившей отсудить алименты у отца своих детей.

Автор: Иван Губкин7 августа 2017, 15:40
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