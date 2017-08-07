Программой "Прощай, Андрей" Первый канал окончательно порвал с Малаховым

Ведущий "Пусть говорят" написал заявление об увольнении. Назад, очевидно, дороги нет.

Андрей Малахов написал заявление об увольнении с Первого канала. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердил и актер Станислав Садальский: "Вся команда Андрея уходит, сегодня они пишут все заявления об уходе. Малахов уходит, он больше в эту студию не войдет".

Интересно, что в студии, откуда ушел Малахов, сняли в его честь последнюю программу "Прощай, Андрей". Садальского, как сообщил он в интервью радиостанции "Говорит Москва", приглашали стать гостем специального выпуска. Актер отказался и поэтому не сообщил подробностей о том, кто и что говорил о "русской Опре Уинфри", как называют Малахова. В "Пусть говорят" (программа меняла названия) он работал с 2001 года.

Садальский сообщил еще одну новость. Он точно знает, что место Андрея Малахова займет Дмитрий Борисов, хотя рассматривались несколько кандидатур. В их числе – ведущий красноярского телеканала "ТВК" Александр Смол, который в прямом эфире отпраздновал новость о повышении зарплат местных депутатов в два раза.

По неофициальным данным, причиной перехода Андрея Малахова на "Россию 1" стал конфликт с продюсером Натальей Никоновой, которая решила добавить в ток-шоу "Пусть говорят" больше политических тем. Кроме того, Малахову хотелось больше творческой свободы и денег – говорят, конкуренты предложили ему почти в два раза больший оклад за ведение "Прямого эфира". Теперь все мордобои и семейные дрязги будут там.