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Конфликт на дороге закончился для Вайкуле роковым выстрелом

Лайма Вайкуле. Фото: Феликс Грозданов/Dni.Ru
Певицу приютили цыгане. А сама она на долгое время стала невыездной.
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В жизни Лаймы Вайкуле была история, которую она с ужасом вспоминает и по прошествии десятилетий. "В 16 лет я впервые отправилась как солистка на гастроли в Аджарию с роковым ансамблем, но там случился жуткий инцидент. Мы ехали по трассе, руководитель нашего ансамбля был за рулем, четверо музыкантов – сзади. На повороте мы въехали в другую машину, оттуда выскочил человек, подбежал к окну нашего руководителя и начал его бить через открытое окно. А тот выйти не может", – рассказала Лайма.

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"Музыканты выскочили, стали водителя оттаскивать, завязалась драка. И вдруг – выстрел. Я выбежала из машины и вижу, как на землю падает один из музыкантов. Оказалось, в той машине был милиционер, который выстрелил без предупреждения. Одним выстрелом он ранил двоих. В результате двое наших ребят оказались в больнице, двое – в тюрьме, за драку. А я оказалась невыездная, так как проходила как свидетель".

Позже Вайкуле утверждала, что милиционер сразу выстрелил в одного из музыкантов, хотя по инструкции должен был дать предупредительный выстрел. "Милиционер стоял передо мной на коленях, умолял сказать в суде, что было два выстрела", – подчеркнула певица.

Во время тех гастролей Вайкуле жила дома у руководителя ансамбля. "Но после этой истории его жена выгнала меня, – продолжила артистка. – Я кочевала: то переночую у многодетной матери, то у морячки, то меня приютили цыгане. А мы с ребятами дали друг другу слово, что никому не скажем о том, что случилось. "

"Никогда не забуду суд: в то время, когда я давала показания, отец этого милиционера вынимал саблю – вжик-вжик... В общем, жуткий случай, который закончился тем, что ребята – те, которые были ранены, – уехали в Израиль, а двое отбыли срок в тюрьме", – цитирует Вайкуле журнал OK!

Автор: Иван Губкин7 августа 2017, 13:05
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