Ваенга отмочила номер дома у Вайкуле

Лайма даже не знала, что коллега на такое способна. Она открыла ее заново.

До фестиваля Laima Vaikule Jūrmala Rendez Vous, который в Юрмале проводит Лайма Вайкуле, остается месяц. Как всегда, она соберет самых интересных артистов из разных стран. А дом певицы в Юрмале уже стал штабом этого масштабного праздника, где проходят и репетиции, и творческие совещания. Благо, что у Лаймы там есть собственная студия – можно работать в комфортных условиях.

"Это очень семейный фестиваль, – уверяет певица. – Я стольких музыкантов заново узнала именно после того, как они оказались у меня дома. Валеру Леонтьева, например. Кто-то приходит с цветком, кто-то приносит тортик. И создается особая теплая атмосфера. Поэтому зрителям и кажется, что мы прямо из дома вышли на сцену. За кулисами нет никакой конкуренции между артистами". Вайкуле рада, что ей удалось именно так все устроить.

Особенно хозяйку праздника впечатлил визит и профессионализм певицы Елены Ваенги. "Лена приехала ночью, а в половине двенадцатого мы начали репетировать, – восхищается Лайма. – Это характеризует человека – я и не думала, что она может такой номер отмочить!"

Но случались и досадные казусы. "Была одна певица, не буду называть ее имени. Так она всех достала настолько, что музыканты мои перекрестились, когда она уехала – мол, слава богу, Аминь!" – призналась Вайкуле в программе "Вечерний Ургант". – Больше я ее не приглашу.

