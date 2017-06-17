Ваенга отмочила номер дома у Вайкуле
До фестиваля Laima Vaikule Jūrmala Rendez
"Это очень семейный фестиваль, – уверяет певица. – Я стольких музыкантов заново узнала именно после того, как они оказались у меня дома. Валеру Леонтьева, например. Кто-то приходит с цветком, кто-то приносит тортик. И создается особая теплая атмосфера. Поэтому зрителям и кажется, что мы прямо из дома вышли на сцену. За кулисами нет никакой конкуренции между артистами". Вайкуле рада, что ей удалось именно так все устроить.
Особенно хозяйку праздника впечатлил визит и профессионализм певицы Елены Ваенги. "Лена приехала ночью, а в половине двенадцатого мы начали репетировать, – восхищается Лайма. – Это характеризует человека – я и не думала, что она может такой номер отмочить!"
Но случались и досадные казусы. "Была одна певица, не буду называть ее имени. Так она всех достала настолько, что музыканты мои перекрестились, когда она уехала – мол, слава богу, Аминь!" – призналась Вайкуле в программе "Вечерний Ургант". – Больше я ее не приглашу.
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