Жизнь "Иванушки" Григорьева-Апполонова наполовину остановилась

Трагедия оборвала все планы и чаяния. Певец наполовину мертв.

Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов впервые после кончины сестры Юлии решился рассказать о своих чувствах публике. Он объяснил длительное отсутствие смертью родственницы, которую безумно любил. "Ребят, такая вот фигня. Наполовину мертв. Слова – с трудом. Моя Юленька", – предварил он видеозапись, которую опубликовал на своей странице в социальной сети.

"Меня не было в эфире практически две недели, потому что у меня случилось горе. Умерла моя единственная и любимая сестричка. К огромному сожалению, моя жизнь наполовину остановилась. Очень многие из вас наверняка теряли родных и близких. И я вот на протяжении двух недель не могу прийти в себя. Реально мне фигово. Мне не очень хорошо".

Но жизнь, как уверяет артист, продолжается: "В этом сердце – моя Юля. И лишь на концертах я на мгновение забываюсь, не думаю, что потерял самого близкого человека". Именно поэтому он не собирается отменять концерты группы.





Напомним, что 51-летняя Юлия скончалась 21 июля в собственном доме в Сочи. По озвученной Следственным комитетом версии, она умерла в результате приступа астмы. Скоропостижный уход из жизни близкой родственницы солиста группы "Иванушки International" поверг окружение певца в шок.