Располневшая подружка Тарасова налегает на фастфуд

Рацион футболиста и его подружки шокировал фанатов. Они поражены, что звезды едят самую вредную пищу.

Футболист Сборной России Дмитрий Тарасов, судя по всему, испытает не лучшие финансовые времена. Прежде он питался исключительно в элитных ресторанах высокой кухни с заоблачными ценами, а теперь перешел на демократичный фастфуд. И даже водит туда на свидания новую подружку.

На своей странице в социальной сети он опубликовал снимок из ресторана быстрого питания, куда пришел с любовницей Анастасией Костенко. Гамбургеры, картофель-фри, огромные стаканы с газировкой – на пластиковом подносе перед влюбленными стоит все самое вредное, что запрещено употреблять следящим за фигурой футболистами и фотомоделям.

Поклонники в шоке от рациона. "Пусть на кухню идет, домашнюю еду готовит! А потом сил нет мяч гонять по полю, после этой мразной жрачки", "Настюхе худеть надо, а ты ее этой фигней кормишь", "На "Ласточку" (элитный ресторан в "Лужниках", где Тарасов любил бывать с бывшей женой – Прим. ред) денег нет", "Насьтка не готовит что ли? По макдакам ходите. Обманула тебя, борщами завлекла", – злорадствуют в комментариях подписчики страницы Тарасова.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Авг 4 2017 в 5:57 PDT

Надо заметить, что поклонники Тарасова Настю не жалуют – мол, из-за нее он бросил Бузову. И поэтому то и дело придираются к ней, критикуют внешность, упрекают в полноте и отсутствии вкуса. Ей приходится тяжело из-за постоянного негатива, который на нее льется в Сети.

