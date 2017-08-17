Водонаева возмутила фальшивыми сосками

Бывшая участница шоу "Дом-2" Алена Водонаева в своем микроблоге поделилась фото, вызвавшим у поклонников неоднозначную реакцию. Некоторых откровенный снимок толкнул на написание ироничных комментариев в адрес телеведущей.

Алена часто делится с поклонниками событиями повседневной жизни, выкладывая в Instagram личные фото. Однако последняя публикация не оказала на подписчиков ожидаемого воздействия.

Теледива решила показать, как смотрится ее и без того сексуальная грудь с накладными сосками. Но снимок Водонаевой посчитали слишком вульгарным.

"Тема "сисек" раскрыта полностью", "Аленка, я думала ты умней", "Ну вот теперь и соски фальшивые… дожили", "Смотрится отталкивающе", "Боже, мир сошел с ума", "Вообще я такие носила в 2000 году, мода была. В чем прикол???", "А свои соски куда девать", "У меня и свои вишенки так выпирают всегда и без штучек дрючек всяких (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – осудили Водонаеву комментаторы.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Авг 17 2017 в 2:53 PDT

Один из пользователей и вовсе пристыдил Алену. "Сын в школу придет, одноклассникам покажет какая у него мать, есть чем гордиться", – возмутился он.

Кто-то предположил, что Алена сделала в своих сосках пирсинг. Однако нашлись и истинные фанаты телеведущей, которые несмотря ни на что поддержали знаменитость. "Ну, все целлюлитные ж…ы раскудахтались))) прям мерзко читать комменты, откуда столько зависти к Алене и злости!?", "От вас дикая энергетика секса идет", - написали пользователи.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Авг 14 2017 в 3:06 PDT

Сама телеведущая считает накладные соски "невероятно сексуальной и интересной" штучкой. "Это наклейки на соски нескольких видов: есть хулиганские, как на мне, а есть гладенькие, именно для тех случаев, чтобы не было видно сосков под вечерними платьями и майками, – разъяснила Алена поклонникам. – Мне нравится эта идея! Это очень крутая, не обычная и небанальная "фенечка". При этом Водонаева попросила слабонервных, впечатлительных и девственниц данный пост не читать.