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Из-за "Пока все дома" разгорается новый скандал

Кадр youtube.com
На канале "Россия-1" заявленная программа может не выйти. Хотя и стоит в эфирной сетке.
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Удивлению телезрителей не было предела, когда в опубликованной 30 августа телевизионной сетке они увидели, что программа "Пока все дома" теперь будет транслироваться на телеканале "Россия-1". С 10 сентября передача заверстана там в утренний эфир.

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"На "России-1" не давали анонса программы, не сообщали громко, что теперь "Пока все дома" выходит там, как было, скажем, в случае с Андреем Малаховым. А просто тихонечко поставили в программу передач на неделю, – рассказал Dni.Ru источник, знакомый с особенностями телепрограммирования. – Но что-то мне подсказывает, что сейчас, после разгорающегося скандала, они ее снимут и не покажут".

Этот вариант развития событий не исключен. Дело в том, что Генеральная прокуратура, как сообщили в пресс-службе ведомства, "организовала проверку сведений, ранее размещенных в ряде средств массовой информации, о нарушениях, допущенных при съемках популярной телепрограммы "Пока все дома" на Первом канале". Особое внимание следственного органа будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах.

"Первый канал покупал программу "Пока все дома" у производителя – компании "Дом", в том числе рубрику "У вас будет ребенок". Каналу не было известно, что рубрика производится за счет государства, а также об участии создателей программы в тендерах и регистрации товарного знака "видеопаспорт". По результату публикаций в СМИ и реакции общественности мы приняли решение закрыть программу. На данный момент контракт с производителем программы расторгнут", – сообщили Dni.Ru на Первом канале.

Таким образом, ведущий передачи Тимур Кизяков может быть втянут в еще один скандал. На сей раз связанный с конкурирующим каналом, где заявленный проект может так и не выйти в свет.

Автор: Иван Губкин30 августа 2017, 16:34

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