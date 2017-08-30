Кизякову грозит тюрьма за растраченные 110 миллионов

У ведущего "Пока все дома" серьезные проблемы. Но он уверяет, что эта травля – заказная.

Скандал с закрытием программы "Пока все дома" набирает обороты. "Генеральная прокуратура организовала проверку сведений, ранее размещенных в ряде средств массовой информации, о нарушениях, допущенных при съемках популярной телепрограммы "Пока все дома" на Первом канале. Особое внимание будет уделено целевому использованию 110 миллионов рублей, выделенных, по данным СМИ, Министерством образования и науки на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах", – сообщили ТАСС в надзорном ведомстве.

Там пообещали, что в ходе проверки "будет дана оценка законности действий всех лиц, причастных к изложенным в СМИ обстоятельствам", а при наличии оснований незамедлительно будут приняты меры прокурорского реагирования. Не исключено, что ведущему может грозить тюрьма, если следствие найдет состав преступления.

Напомним, что скандал разгорелся из-за рубрики "У вас будет ребенок", которая выходила с 2006 года. Супруга Тимура Кизякова Елена рассказывала о детях из российских детских домов, пропагандировала приемные и патронатные семьи и помогала усыновлению.

Как сообщает сайт Госзакупок, в 2011 году компании, которые принадлежат создателям передачи "Пока все дома", получили на тендерах Министерства образования и науки, а также региональных властей на создание видеороликов о детях-сиротах немалые деньги. Сумма действительно огромная – 110 миллионов рублей. Тратили их на создание так называемых видеопаспортов о сиротах: на каждый – по 100 тысяч. Законность этого теперь и предстоит выяснить.

Сам Кизяков все обвинения о хищении бюджетных средств отрицает и уверяет, что готов к любым проверкам: "Мы уже 10 лет занимаемся передачей. Почему возник такой интерес – лучше спросить тех, кто его инсценировал. Это реакция на твердую позицию по вопросу усыновления и попытка помешать нашей работе. Я читал материалы про нас, но ссылки ведут на недостоверные источники и нигде нет ни одного официального комментария, а комментировать слухи и тем более им верить не хочется", – цитирует Кизякова "РБК". По его мнению, все проверки Генпрокуратуры являются "попыткой помешать" работе команды программы.