Борисов в "Пусть говорят" собирает более трех миллионов за эфир

Подведены итоги первых выпусков обновленного ток-шоу. Интерес зрителей, вопреки опасениям, не снизился.

Руководство Первого канала с тревогой ждало данных измерений аудитории после того, как в программе "Пусть говорят" поменялся ведущий. Будут ли смотреть передачу с Дмитрием Борисовым? Сколько зрителей предпочтут политику, о которой теперь в основном будет идти речь?

Оказалось, все волнения напрасны. Согласно данным Mediascope, подготовленным по запросу РБК, смена ведущего и проблематики пока никак не повлияла на рейтинги программы. Средний показатель за неделю по первым четырем программам составил 4,9%. Это значит, что Борисов собирает у экранов по 3,3 миллиона телезрителей.

"Первые съемки прошли на удивление легко, – рассказал Dni.Ru Борисов. – Работая на Первом, все мы по много раз бывали друг у друга в гостях, все между собой давно знакомы, я чувствую поддержку. Хотя когда только получил предложение, в первую минуту подумал: "Нет, только не я!" Но это же вызов – попробовать себя в новой роли, а вызов – это азарт. Нельзя долго стоять на месте, даже если это очень хорошее место: можно утратить интерес к работе".

Прокомментировал он и уход Малахова: "Его решение – его право. Для меня Андрюша не только профессионал, но и настоящий друг, который всегда был и остается рядом. Подражать ему бесполезно, поэтому я буду оставаться собой".