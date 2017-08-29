Малахов на "провальном" шоу побил Борисова

Доля аудитории "Пусть говорят" с Дмитрием Борисовым оказалась почти в два раза меньше, чем у программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". Передачи вышли 28 августа.

Обе программы вышли 28 августа с небольшой разницей по времени, сообщает "Газета.ru". Шоу "Пусть говорят" с Борисовым на Первом канале началось в 19.50. "Прямой эфир" с Малаховым вышел на "России 1" в 18.00.

За столкновением телеведущих следили и обыватели, и специалисты. Так, согласно предварительным данным, предоставленным компанией Mediascope по Москве, "Прямой эфир" с Малаховым на "России 1" заработал в Москве рейтинг 4,7% с долей 20,1%, а "Пусть говорят" с Борисовым на Первом канале – рейтинг 3,8% и долю 12%.

Следует понимать, что обе величины считают в процентах. Рейтинг – это количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности аудитории. В свою очередь доля – количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности телезрителей в конкретный момент времени. Иными словами, Малахов вдвое побил результаты Борисова: "Пусть говорят" смотрели 12% тех, у кого в принципе был включен телевизор, тогда как на кнопку с Малаховым нажали 20,1% телезрителей.





Характерно, что зрители в пух и прах раскритиковали ведущего программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" после премьерного выпуска. Много недовольства вызвала тема передачи: первое ток-шоу бывшего ведущего "Пусть говорят" было посвящено оперной певице Марии Максаковой.

Пользователи Сети развернули бурную полемику, оставив на официальном канале передачи в YouTube сотни комментариев. Причина возмущения в неоднозначном отношении к героине программы. За ярким гостем шоу далеко не все сумели разглядеть обновленный формат "Прямого эфира", считают эксперты.