Пенсионеров на Первом канале заставили плясать перед Галкиным

Юморист в новом сезоне будет вести четыре развлекательные шоу. Телезрители смогут видеть мужа Пугачевой почти ежедневно.

После бегства Андрея Малахова к конкурентам на Первом канале решили, что за развлекательный контент будет отвечать Максим Галкин. Он станет вести все самые рейтинговые проекты – авторское юмористическое шоу"МаксимМаксим", программу с ретровоспоминаниями "Сегодня вечером", шоу талантов для детей "Лучше всех".

Кроме того, Максиму доверили еще один проект – передачу "Старше всех". Это проект для тех, "кому за тридцать". Ветераны веселости, смелости возраста "55+" покажут себя экстраординарными гимнастами, поварами, артистами, певцами, гримерами, силачами, токарями, путешественниками. Бабушки и дедушки, чьи истории волнуют, станут героями новой программы.

Галкин, который, как известно, предпочитает девушек в возрасте, будет смотреться в этом проекте органично. Правда, обрадуются ли зрители тому, что юморист оккупирует почти весь развлекательный эфир на первой кнопке – большой вопрос. Но вот сам Максим обилию работы рад, ведь у него большая семья, которую надо содержать, – жена на пенсии да двое деток малолетних. Вспоминается Медведенко из чеховской "Чайки", который жаловался: "Я да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись".

Стоит заметить, что Галкин – не единственный многостаночник на Первом. Тот же Иван Ургант ведет "Вечерний Ургант", "Смак" и "Прожекторперисхилтон". Он считается одним из самых высокооплачиваемых ведущих России – с доходом в 2,7 миллионов долларов – он несколько лет входил в топ-20 списка самых богатых знаменитостей по версии Forbes.