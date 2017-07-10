Сергей Лазарев возмущен своим увольнением

Новость о том, что Сергей Лазарев решил завершить музыкальную карьеру, накануне взорвала светские СМИ. Популярному певцу буквально оборвали телефон встревоженные репортеры, поэтому он решил прояснить ситуацию.

Как это часто бывает, журналисты просто неверно истолковали слова артиста. Лазарев заверил общественность, что никуда он не уходит со сцены. Исполнитель собирается и дальше радовать своих поклонниц качественными хитами.

"Комментарий относительно распространившейся в СМИ информации о завершении карьеры певца в 2019 году... сегодня просто оборвали мне телефоны! Как так! Неужели я заканчиваю карьеру певца!? Друзья, это бред! И желание телекомпанией МИР сделать "горячий эксклюзивный заголовок", – с возмущением написал в Instagram удивленный Лазарев, которого так бесцеремонно "уволили" с эстрады.

Сергей объяснил, что спровоцировало у акул пера полет фантазии. "В передаче "Культ Личности" на тк Мир, говоря о своих театральных работах, я сказал, что новый спектакль с моим участим появится скорее всего в 2019 году, и что на время репетиций (2-3 месяца), мне придется приостановить концертную деятельность, чтобы полностью погрузиться в театральный процесс (так было и в случае с подготовкой спектаклей "Женитьба Фигаро" и "Таланты и Покойники")", – восстановил ход событий артист.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Июл 10 2017 в 6:09 PDT

С чего представители СМИ решили, что Лазарев прощается с эстрадой, неизвестно. "Ни о каком завершении музыкальной карьеры речи не шло... НАОБОРОТ!! Этой осенью новый альбом, скоро представлю свой продюсерский проект, в 2018 году – новое шоу и Большой тур!!" – заинтриговал исполнитель.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Июн 18 2017 в 3:26 PDT

Отметим, что без работы востребованному поп-певцу никак нельзя. Сергей в одиночку воспитывает сына. Как писали Dni.Ru, о том, что у Лазарева есть наследник, стало известно в конце декабря 2016 года. Артист скрывал этот факт 2,5 года, потому что не хотел предавать огласке свою личную жизнь. Папарацци сняли Сергея во время посещения одного из московских храмов. На видео рядом с исполнителем – маленький мальчик. Позже выяснилось, что малыша зовут Никита, он появился на свет в 2014 году.

