Курочка разоблачила интимную жизнь участников "Дома-2"

Героев ради рейтинга заставляют изучать "Камасутру" . И подбирают им игрушки для взрослых.

Вера Курочка провела на проекте "Дом-2" 128 дней. И сделала вывод, что находиться круглосуточно под прицелом десятков камер очень сложно. Каждый день на реалити-шоу Вера считает выживанием. "Мне не сложно было привыкнуть к тому, что за мной "следят" в туалете и душе. Труднее было смириться с тем, что я не могу остаться наедине с любимым", – вздыхает Вера.

"Однажды мы шепотом обсуждали интимные темы, а потом все это всплыло, – возмущается Курочка. – Дело в том, что в каждую камеру встроен микрофон, а на сейшельской вилле (там снималась часть проекта – Прим. ред) он вообще висит прямо над кроватью".

Первый сильный стресс из-за постоянной фиксацией микрофонами всех слов Курочка испытала уже через неделю после прихода на проект. "Наше первое "волшебство" (таким красивым эвфемизмом участница проекта описывает секс – Прим. ред.), пусть и за балдахином, показали во время разборов шоу. Со звуком! Я еще полностью не осознала, что живу под камерами, а тут на все страну обсуждают наш интим. Я была готова провалиться сквозь землю", – уверяет Курочка.

После этого обсуждения половых отношений участников ведущими был сделан вывод, что у Курочки и ее любовника интимная жизнь скучная. Поэтому им посоветовали разнообразить утехи в постели на радость телезрителям. "Ольга Рапунцель предложила полистать "Камасутру", а так же прикупить в интимном магазине игрушек. А я пообещала, что в выходной забегу в книжный, почему бы и нет?", – цитирует Веру журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".