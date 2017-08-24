Возмущенная Азиза: Шепелев играет свою роль
На съемочной площадке передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" редакторы умудрились посадить за детектор лжи двух фигуранток громкой истории смерти Игоря Талькова – певицу Азизу и любовницу певца Елену Кондаурову. Предполагалось, что в шоу примет участие и сын Игоря Талькова. Его телевизионщики специально вызвали ради этого из Крыма. Однако в эфире он так и не появился.
"Ему за съемки пообещали неплохой гонорар. Только ради денег он согласился прилететь на время в Москву. Всем известно, что, несмотря на громкую фамилию, Игорь живет совсем небогато. На программе он должен был рассказать свою версию, из-за чего погиб его отец. Весь эфир Игорь просидел за кулисами, ожидая своего выхода. Но Шепелев так и не вызвал его в студию", – рассказали люди из близкого окружения Талькова.
Откровений Азизы, Елены Кондауровой и Марка Рудинштейна, который заявил, что Игорь Тальков погиб из-за мести цветочного магната, оказалось достаточно для остроты выпуска. "Получается, человек бросил свои дела и прилетел в Москву, чтобы посидеть за кулисами! Естественно, обещанного гонорара он так и не получил", – сообщили журналистам близкие артиста.
Кстати, у Азизы остались неоднозначные впечатления от съемок у Дмитрия Шепелева. Дело в том, что в конце передачи полиграф вынес вердикт: певица явно что-то недоговаривает. Как ни пыталась Азиза убедить зрителей в обратном, у нее ничего не получилось.
"На полиграф мне лично плевать. Тем более все это – профанация. Шоу. И ведущий, и эксперты играют свои роли. Меня попросил прийти туда Игорь Тальков-младший. Мы друзья. Я и пришла. Но его почему-то так и не вызвали в студию. Это неуважение даже не к Игорю, а к памяти его отца. А так передача получилась даже неплохой", – поделилась с "Собеседником" своими впечатлениями Азиза.
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