Возмущенная Азиза: Шепелев играет свою роль

Новый выпуск шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле" был посвящен покойному исполнителю Игорю Талькову. На съемки пригласили его сына Игоря, однако к камерам так и не позвали, а возмущенная певица Азиза заявила, что Шепелев играет свою роль.

На съемочной площадке передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" редакторы умудрились посадить за детектор лжи двух фигуранток громкой истории смерти Игоря Талькова – певицу Азизу и любовницу певца Елену Кондаурову. Предполагалось, что в шоу примет участие и сын Игоря Талькова. Его телевизионщики специально вызвали ради этого из Крыма. Однако в эфире он так и не появился.

"Ему за съемки пообещали неплохой гонорар. Только ради денег он согласился прилететь на время в Москву. Всем известно, что, несмотря на громкую фамилию, Игорь живет совсем небогато. На программе он должен был рассказать свою версию, из-за чего погиб его отец. Весь эфир Игорь просидел за кулисами, ожидая своего выхода. Но Шепелев так и не вызвал его в студию", – рассказали люди из близкого окружения Талькова.

Откровений Азизы, Елены Кондауровой и Марка Рудинштейна, который заявил, что Игорь Тальков погиб из-за мести цветочного магната, оказалось достаточно для остроты выпуска. "Получается, человек бросил свои дела и прилетел в Москву, чтобы посидеть за кулисами! Естественно, обещанного гонорара он так и не получил", – сообщили журналистам близкие артиста.

Кстати, у Азизы остались неоднозначные впечатления от съемок у Дмитрия Шепелева. Дело в том, что в конце передачи полиграф вынес вердикт: певица явно что-то недоговаривает. Как ни пыталась Азиза убедить зрителей в обратном, у нее ничего не получилось.

Публикация от певица #АЗИЗА (@aziza_info) Мар 18 2017 в 1:03 PDT

"На полиграф мне лично плевать. Тем более все это – профанация. Шоу. И ведущий, и эксперты играют свои роли. Меня попросил прийти туда Игорь Тальков-младший. Мы друзья. Я и пришла. Но его почему-то так и не вызвали в студию. Это неуважение даже не к Игорю, а к памяти его отца. А так передача получилась даже неплохой", – поделилась с "Собеседником" своими впечатлениями Азиза.