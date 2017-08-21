Легендарное трио Пугачева-Резник-Паулс готовит бомбу

Новый шлягер может прозвучать на юбилейных сольниках Примадонны. Поклонники в предвкушении.

На эстрадный Олимп в годы оные Аллу Пугачеву вывели два маэстро – композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник, чьи песни "Старинные часы", "Возвращение", "Без меня тебе, любимый мой", "Эй вы там, наверху" в исполнении Пугачевой стали настоящими шлягерами. Всего жеРезник написал для Примадонны 71 песню. Сегодня корифеи эстрады вновь могут объединиться.

"Я подарил Алле свой двухтомник, там 750 четверостиший, сказал выбирать любое из них. У меня нет идеи создать именно новый хит, не люблю это слово, есть нежное желание снова поработать вместе. Мы ведь написали столько хорошего! – уверяет Резник. – Надо как-то соединиться и с Паулсом. Мы ведь раньше постоянно друг к другу ездили: Москва – Петербург – Рига. Сейчас стали солидными. Алла в разъездах, да и я тоже. Раймонд Вольдемарович живет на берегу озера в Юрмале. Почему бы и нет? Мы раньше спонтанно все создавали. Раймонд позвонит мне, скажет, что у него есть музыка: "Кому отдать?" Конечно же Алле. Присылает мелодию, я пишу стихи и отправляем ей. Такой треугольник получался".

Резник любит вспоминать, как работал с Пугачевой и Паулсом. "Мы ведь вместе написали столько хорошего! Самое выдающееся, на мой взгляд, произведение – "Скупимся на любовь", – цитирует поэта газета "Собеседник".

Возможно, новое совместное творение трех легенд эстрады поклонники оценят уже совсем скоро. Дело в том, что Пугачева планирует возвращение на сцену. "Надеюсь, что ближе к своему грядущему юбилею, 70-летию, я сделаю и большой сольный концерт, спою не везде, но в Азербайджане точно выступлю", - призналась ранее певица