Фаворита Пугачевой заставили провериться на наркотики

Популярный артист ради миллиона рублей согласился сдать анализы. Результаты многих удивили.

Имя Мигеля широкой аудитории стало известно в 2004 году после телепроекта "Фабрика звезд-5". И хотя до того он работал в качестве артиста балета в нескольких известных мюзиклах, заговорили о нем именно после того, как им заинтересовалась Алла Пугачева. Говорили, что она лично отобрала Мигеля для того, чтобы спеть с ним хит "Кафешка".

После "Фабрики" Мигель нашел себя как хореограф, работал хореографом и режиссером-постановщиком на различных шоу, модных показах, в театральных представлениях. А теперь он стал героем нового шоу "Деньги или позор" канала ТНТ4.

Ведущий этого проекта дядя Витя ненавидит шоу-бизнес, но уважает отважных звезд, принимающих его вызов. Он приглашает знаменитостей в программу и отдает на руки миллион рублей. Уйти с деньгами гость может только в том случае, если согласится поговорить на все темы ведущего. В ходе беседы он раскрывает откровенные, нелепые, а главное – правдивые факты из жизни собеседника. Можно откупиться от позора и уйти ни с чем, а можно заработать денег и заодно прокачать свою самоиронию.

Мигель рискнул и не отказался от провокационных тем. Более того, ведущий придумал специальную рубрику "Что в Мигеле?". и заставил артиста во время программы сдать анализы, чтобы проверить, употребляет ли шоумен запрещенные вещества. Сам при этом утверждал, что отказывается даже от алкоголя! Но, как оказалось, на слово не стоит никому верить...