Бывший зять сделал неожиданное признание о Вере Глаголевой

Бывший зять Веры Глаголевой, танцовщик Егор Симачев буквально довел до слез своих подписчиков откровенным рассказом об актрисе. Он заявил, что считал артистку своей второй мамой, а также признался, что был болен раком.

Проникновенный пост Егор Симачев оставил на своей страничке в социальной сети Facebook еще несколько дней назад, но журналисты обнаружили его лишь сейчас. При этом многочисленные подписчики оставляют комментарии до сих пор.

Оказывается, у Егора Симачева, бывшего мужа дочери Веры Глаголевой Анны Нахапетовой, были великолепные отношения с тещей. "Вы всегда относились ко мне как к своему родному сыну, всегда с уважением, терпением и заботой. И я часто говорил вам, что вы мне словно "вторая мама". Это было правдой. Вы всегда вставали на мою сторону в семейных спорах, что меня искренне удивляло и глубоко в душе радовало. Мы с вами понимали друг друга иногда с полуслова. Я всегда знал что вам интересно, и наши мнения часто совпадали (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – начал свое обращение к Глаголевой Симачев.

По словам бывшего родственника актрисы, они понимали друг друга, потому что "оба были больны". "Мне повезло, я выкарабкался. Благодаря Богу, Вере, Кириллу, поддержке моей семьи. Она нет. Это было ее решение, она знала с самого начала, на что идет и чем это кончится. Конечно, и она, и мы все надеялись на лучшее. Мы праздновали каждое успешное завершение проверок, и моих, и ее. Мы верили что все будет хорошо", – признался танцовщик.

Симачев заявил, что "с самого начала Вера приняла решение в своей душе". "Уйти так. Как подобает настоящему, Великому артисту. Она сражалась, боролась до последнего вздоха, она никогда не сдавалась. Мы все будем брать с нее пример", – написал Симачев.

В заключение Егор признался, что считает смерть не концом, а началом. Он объяснил: "Начало Нового Пути. Поэтому я лично говорю Вам – В добрый путь! И пусть он будет светлым, и исполненным счастья, любви, Божественной гармонии и просветления, и Святого Духа!Спасибо Вам, моя дорогая и любимая Вера Витальевна. Царствия Вам небесного! Аминь!"

Подписчики оставили множество комментариев к публикации, которая у некоторых вызвала слезы. "Без слез ЧИТАТЬ это письмо невозможно!", "Какие прекрасные слова!🙏🙏🙏 Светлая память!", "Какие нужные и честные слова в память о Великой женщине и актрисе и режиссере.. Я тоже не могу поверить в реальность происходящего... восхищаюсь тем, что она смогла молчать и не выносить на публику диагноз..", "Как хорошо написано, аж, прослезилась", – выразили свои чувства фанаты.

Напомним, 19 августа в Москве простились с артисткой Верой Глаголевой, которая скончалась в возрасте 61 года после борьбы с раком желудка. Похоронена она на Троекуровском кладбище.