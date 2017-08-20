Променявшего Крым на "роскошную" Барселону Киркорова отчитали в Сети

Король российской эстрады Филипп Киркоров держит подписчиков в курсе своих перемещений по миру. На своей странице в Instagram он сообщил о том, что прибыл в Барселону.

"Вчера еще Крым, сегодня – роскошная Барселона!!!!!👑 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Филипп Киркоров. Свое сообщение он сопроводил фотографией на фоне главной достопримечательности города – Храма Святого Семейства или как его еще называют Саграда-Фамилия.

Некоторые подписчики разглядели в таком сообщении какой-то подвох. "Почему Крым просто Крым, а Барселона роскошная ?", – поинтересовался один из комментаторов. В том, что российский полуостров остался без положительно окрашенного прилагательного, он, по всей видимости, заподозрил нотку пренебрежения. Впрочем, подобные подозрительные поклонники оказались в меньшинстве.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 19 2017 в 10:19 PDT

Большая же часть аудитории страницы короля российской эстрады в Instagram восхищались внешним видом Филиппа Киркорова или советовали ему соблюдать осторожность, поскольку совсем недавно город пережил страшный теракт. В столице Каталонии певец пробыл не долго.

Спустя всего несколько часов после фотографии напротив Храма Святого Семейства на странице Киркорова появилась серия снимков из аэропорта. "Домой....", – лаконично подписал их певец.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Авг 19 2017 в 4:47 PDT

Впрочем, и тут не обошлось без недопонимания. "Филипп Бедросович..первое фото..это,что взязи в самолете стоячие места?!?)))", – поинтересовался один из комментаторов. Другие предположили, что перед вылетом певец захотел покататься на метро. Впрочем, опытные путешественника на глаз определили, что Киркорова сфотографировали в автобусе, который довозит пассажиров от здания терминала до самого самолета на площадке.