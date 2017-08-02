Водонаева оставила сына и улетела на море с любовником

Алена Водонаева во всю наслаждается романтическими каникулами со своим женихом питерским диджеем Алексеем Косинусом. Среди новых морских фото телеведущей появился снимок сына Алены Богдана, который, судя по всему, остался в России.

"Пока мама в Китае, сын отдыхает в лучшей бане на Красной поляне. Как же там хорошо", – оставила подпись под снимком Водонаева. Девушка призналась, что очень любит отдыхать на Красной поляне, особенно в бане.

Среди тех, кто расплылся в милостях под фотографией, нашлись и те, кто обратил внимание на то, что девушка крайне редко отдыхает вместе с Богданом, предпочитая времени, проведенному с ребенком, поездки с любовниками. "Потому что мать конченная", "Не устала прыгать из койки в койку? Жалко сына, которым ты прикрыть свою натуру гулящую пытаешься. Весь мир с любовниками исколесила, а сын, как рудимент тебе, видимо, мешает", – раскритиковали поведение бывшей участницы "Дома-2" комментаторы.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Авг 1 2017 в 10:26 PDT

Бывшая участница шоу "Дом-2" не так давно перестала скрывать новые отношения с 34-летним музыкантом Алексеем Косинусом. Сообщалось, что молодые люди долгое время дружили, но искра проскочила между ними весной этого года. Стоит отметить, что еще три года назад Водонаева назвала Косинуса "одним з самых сексуальных мужчин на планете".

Пара впервые появилась перед журналистами на премии "Топ-50" журнала "Собака" в Санкт-Петербурге. Влюбленные держались за руки и не отходили друг от друга ни на шаг.

Напомним, телеведущая не часто выкладывает совместные снимки с Алексеем, но музыкант не из тех, кто скрывает свои симпатии. Он охотно делится фотографиями и даже оставляет трогательные комментарии под публикациями возлюбленной в социальной сети.