Алена Водонаева выходит замуж за крутого музыканта

Алена Водонаева объявила о свадьбе. Бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" выходит замуж за своего давнего друга.

Сообщение о свадьбе Алена Водонаева разместила на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Сексапильная красотка опубликовала видеозапись, сделанную в салоне автомобиля. Алена и ее избранник, музыкант Алексей Косинус, побеседовали с многочисленными подписчиками. Именно тогда Водонаева сообщила о том, что выходит замуж.

Бывшая участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" рассказала, что получила предложение руки и сердца 18 июня. Бракосочетание должно состояться в Санкт-Петербурге. Однако когда именно Алена предпочла не уточнять.

Напомним, о новых романтических отношениях Алены Водонаевой стало известно в начале лета. Именно тогда появилась информация о том, что модель встречается с очень крутым, по мнению пользователей Сети, музыкантом Алексеем Косинусом. Избранник Алены является всемирно известной звездой электронной музыки. Парочку долгие годы связывали теплые отношения.

И вот в апреле между молодыми людьми проскочила искра, которая стала началом бурного романа. Так как родной город Алексея – Санкт-Петербург, Алене приходится жить на два дома. Практически каждую неделю музыкант и бывшая звезда "Дома-2" ездят друг к другу, курсируя между городом на Неве и Москвой. В итоге, Водонаева купила квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы быть ближе к избраннику.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июл 21 2017 в 3:11 PDT

Ходили слухи, что Алена давно была увлечена Алексеем. Еще в 2013 году телеведущая писала у себя в микроблоге лестные слова об артисте. "Леша – моя одержимость пожизненно. Один из самых сексуальных мужчин на планете для меня!" – призналась опытная в амурных делах модель.