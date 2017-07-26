Водонаева мучается перед свадьбой

Телеведущая Алена Водонаева активно готовится к свадьбе со своим давним знакомым Алексеем Косинусом. Девушка то и дело выкладывает в Сеть фотографии, на которых выглядит невероятно счастливой в объятиях будущего мужа. Но на днях бывшая звезда "Дома-2" опубликовала снимок сына Богдана, на котором он запечатлен с собакой, и пояснила, что ребенок требует завести щенка.

"Всем привет от Богдана. Мечта его – собака! Как же сильно он хочет собаку. И как же сильно я не хочу шерсти, гуляний и ответственности. Собака - это ребенок. Только всегда маленький. Прям ножом по сердцу мне желание сына. Столько противоречий..." – подписала снимок Алена.

Фолловеры приняли активное участие в обсуждении этой дилеммы и посоветовали звезде не противиться, а завести четвероногого питомца. "Алена! Не лишайте его этой радости! Возьмите собаку сыночку! Он вам всю жизнь за это будет благодарен! Собака очень важна для детей! Особенно для мальчиков! В них развивается глубокое чувство ответственности!" – привела аргумент подписчица Водонаевой.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) Июл 25 2017 в 8:17 PDT

"А я вот пошла на поводу у своей дочери и приобрела щенка. Хотя тоже одолевали сильные сомнения – и по поводу шерсти, и гуляний. Но когда в нашем доме появился этот комочек, то я больше ни секунды не пожалела, что решилась на это. Столько радости и позитива доставляет она нам, что не передать. Это того стоит!" – попыталась убедить Алену поклонница.

Бывшая участница проекта "Дом-2" воспитывает единственного сына Богдана, который родился в браке с бизнесменом Алексеем Малакеевым. Через четыре года супруги развелись, ребенок остался с матерью. Однако предприниматель часто видится с наследником. Алена же гордится Богданом и утверждает, что из него вырастет заботливый и внимательный мужчина.

В конце мая она начала встречаться со своим другом, питерским диджеем Алексеем Косинусом. Влюбленные живут на два города, но это лишь подогревает их чувства. Еще в 2013 году Водонаева писала в микроблоге, что считает Алексея одним из самых сексуальных мужчин на планете. Но тогда молодые люди и подумать не могли, что их дружба перерастет в любовный союз.