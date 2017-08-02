На Моисеева напали из-за гигантских долгов

Певец много лет не оплачивает коммунальные счета и не перечисляет налоги. У него попросту нет денег.

Борис Моисеев испытывает серьезные финансовые трудности. Артист уже несколько лет не платит за квартиру в Болгарии. Кроме того, на нем висит огромный долг за квартиру в Латвии. Как сообщает "Экспресс-газета", имя певца значится в списке должников, который составила Юрмальская городская дума.

Прибалтийские чиновники напали на Моисеева за то, что он якобы не платит налоги с 31 марта 2015 года. Теперь его дело передано судебным приставам. В Латвии с этим строго – на квартиру Бориса может быть наложен арест, а у него появятся проблемы при пересечении госграницы.

Стоит заметить, что Моисеев одним из первых среди российских звезд обзавелся недвижимостью в Юрмале. Около устья Лиелупе, недалеко от бывшего рыболовецкого колхоза "Узвара", он приобрел трехкомнатную квартиру в элитной новостройке с видом на реку и остров Любви. С тех пор каждое лето артист проводит на Рижском взморье.

Ну а то печальное обстоятельство, что сейчас у певца нет денег, легко объяснимо. В 2010 году он перенес инсульт, в результате чего перестали действовать верхняя губа и левая рука. Причиной нарушения мозгового кровообращения специалисты Научного центра неврологии РАМН назвали сильное переутомление. Восстановиться Моисеев не смог. Он мечтал вернуться на сцену, открыть хореографическую школу, но, видимо, все это в прошлом.