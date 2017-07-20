Винокур отпрянул от зараженного Моисеева

Юморист попросил певца больше никого не целовать. Тот, кажется, обиделся.

Сегодня, 20 июля, в курортной Юрмале открылся грандиозный музыкальный фестиваль Laima Randes Vous. Посмотреть на выступления Валерия Леонтьева, Елены Ваенги, Валерия Сюткина, Интарса Бусулиса и других звезд собрались, кажется, все жители и гости карьерной столицы Латвии.

Среди приглашенных был и Борис Моисеев. В концертный зал "Дзинтари" певец пришел в сопровождении юного помощника. Густым слоем тонального крема эпатажный артист попытался тщательно скрыть огромную болячку над верхней губой. Но все равно выглядел уставшим.





Юморист Владимир Винокур, не ожидай подвоха, кинулся целовать "крошку Борю", как певец себя величает. А потом спохватился: "Что это у тебя с лицом?". Моисеев шокировал: "Это инфекция, она опасная". "Так что, я теперь заразился? – то ли в шутку, то ли всерьез отпрянул Винокур. – Ты смотри, никого больше не целуй, не заражай".





"Я в Юрмале уже давно, приехал сюда на месяц, у меня тут квартира близко от моря, гуляю по пляжу, дышу лесным воздухом", – рассказал певец корреспонденту Dni.Ru. Но в гости позвать отказался, мол, хочет побыть в покое и тишине.

