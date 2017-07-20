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Винокур отпрянул от зараженного Моисеева

Борис Моисеев. Фото: Феликс Грозданов/Dni.RU
Юморист попросил певца больше никого не целовать. Тот, кажется, обиделся.
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Сегодня, 20 июля, в курортной Юрмале открылся грандиозный музыкальный фестиваль Laima Randes Vous. Посмотреть на выступления Валерия Леонтьева, Елены Ваенги, Валерия Сюткина, Интарса Бусулиса и других звезд собрались, кажется, все жители и гости карьерной столицы Латвии.

Среди приглашенных был и Борис Моисеев. В концертный зал "Дзинтари" певец пришел в сопровождении юного помощника. Густым слоем тонального крема эпатажный артист попытался тщательно скрыть огромную болячку над верхней губой. Но все равно выглядел уставшим.

Владимир Винокур и Борис Моисеев. Фото: Феликс Грозданов/Dni.RU

Юморист Владимир Винокур, не ожидай подвоха, кинулся целовать "крошку Борю", как певец себя величает. А потом спохватился: "Что это у тебя с лицом?". Моисеев шокировал: "Это инфекция, она опасная". "Так что, я теперь заразился? – то ли в шутку, то ли всерьез отпрянул Винокур. – Ты смотри, никого больше не целуй, не заражай".

Владимир Винокур и Борис Моисеев. Фото: Феликс Грозданов/Dni.RU

"Я в Юрмале уже давно, приехал сюда на месяц, у меня тут квартира близко от моря, гуляю по пляжу, дышу лесным воздухом", – рассказал певец корреспонденту Dni.Ru. Но в гости позвать отказался, мол, хочет побыть в покое и тишине.

Автор: Феликс Грозданов20 июля 2017, 20:00

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