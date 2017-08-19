Брошенная молодая жена жалеет Вадима Казаченко

Суд отказался признавать брак Вадима Казаченко и 35-летней Ольги фиктивным. Однако девушка не спешит праздновать победу и жалеет горе-супруга.

"Наш брак, как был законным, так и остался им, с момента его заключения,не смотря на то,что мой муж, попав в очередные "обстоятельства" ,втянул меня в такую гнусную историю, в то время когда я носила нашего ребенка. И я не праздную победу по этому поводу,скорее освобождение-от всего того ада, который устроил мне и нашему сыну, #вадимказаченко", – написала Ольга на своей странице в Instagram.

Кроме того женщине не придется выплачивать многомиллионный иск по делу о незаконном обогащении, который подал в суд Казаченко.

"Но на фоне всей аферы, им инициированной, это конечно уже пустяки. Мне его даже немного жаль, что он попал в такие обстоятельства ,что ему теперь бок обок идти с теми людьми,которых он еще не так давно не выносил", – отметила Ольга.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Авг 14 2017 в 10:11 PDT

Напомним, скандал разразился в 2016-м году, когда Казаченко бросил беременную жену Ольгу. В студии передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" Мартынова рассказала, что певец выгнал ее из дома, когда она была на седьмом месяце беременности.

Общественность живо отреагировала на исповедь Ольги Казаченко, оставшейся в 35 лет без супруга и жилья и с ребенком под сердцем. Дело стало резонансным, а Вадима затравили в Сети возмущенные россияне.

Однако уже в мае 2017 года Казаченко снова женился. На этот раз на женщине, близкой ему по возрасту. Избранницей певца стала его верная подруга, директор и продюсер Ирина Аманти.