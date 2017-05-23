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Брошенная молодая жена Казаченко молит о помощи

Вадим и Ольга Казаченко. Фото: instagram.com/olga__kazachenko
Не успела нынешняя жена Вадима Казаченко Ирина Аманти опубликовать в Facebook разгромный пост в адрес бывшей супруги артиста Ольги Мартыновой, как та ответила ей своей порцией разоблачений. Брошенная девушка, недавно родившая сына певцу, просит о помощи.
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Ольга, которую многие помнят по нескольким выпускам передачи Андрея Малахова "Пусть говорят", выразила надежду, что кто-нибудь поможет ей избавиться от преследований Ирины. Интересно, что до этого Аманти пожаловалась на постоянные атаки Мартыновой.

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Бывшая жена Казаченко опубликовала у себя в Instagram фрагмент "крика души" его нынешней супруги. И все, что там написано, опровергла.

"Сколько можно вообще? #вадимказаченко #иринааманти #весеннееобострение #изоброжаяжертву Меня кто -нибудь может вообще спасти от этой странной женщины, моей "фанатки" как видно из ее постоянных постов про меня и лжи на меня выплеснутой?" – молит о помощи Ольга, состоявшая в браке с Вадимом.

Мартынова привела доказательства, что это не она преследует Ирину, а наоборот. "Даже целые статьи мне посвященные она украшает собой в свадебном платье, видит бог, нигде я не упоминала ее имя, старалась не обращать на нее внимания, притом что она полоскает меня со своими подругами во все стороны, это не считая тех миллионов, которые она хочет у меня с мамой отсудить вместе с "мужем", сколько можно вообще?" – переживает Ольга, оставшаяся без законного мужа с маленьким ребенком на руках.

По словам экс-супруги Казаченко, Аманти ее оскорбляет. "Чего стоят ее свидетельские показание в иске о признании брака фиктивным. "Шмара", "с*ка", "ублюдок" это самое невинное, что было услышано мной от нее в свой адрес, теперь я жду от нее с "мужем" "авторитетных людей", тех же видимо, которые приезжали к Иосифу Пригожину, Вадик недвусмысленно дал понять мне это в последнем своем выступлении", – посетовала Мартынова.

Если жизнь Ирины, по ее словам, стала похожа на кошмар, то Ольга тоже живет в постоянном страхе. "Сколько можно? Я боюсь за свою жизнь и жизнь своего ребенка. Эта травля не прекращается уже полгода. Мне намекают со всех сторон их знакомые что дальше хуже. Что мне делать вообще?" – находится в полной растерянности Мартынова.

Напомним, скандал разразился в прошлом году, когда Казаченко бросил беременную жену Ольгу. В студии передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" Мартынова рассказала, что муж ее выгнал из дома, когда она была на седьмом месяце беременности.

Общественность живо отреагировала на исповедь Ольги Казаченко, оставшейся в 35 лет без супруга и жилья и с ребенком под сердцем. Дело стало резонансным, а Вадима затравили в Сети возмущенные россияне.

На днях стало известно, что артист снова женился. На этот раз на женщине, близкой ему по возрасту. Избранницей Казаченко стала его верная подруга, директор и продюсер Ирина Аманти. Теперь женщины обмениваются колкостями в соцсетях.

Автор: Иннокентий Звездинский23 мая 2017, 20:21

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