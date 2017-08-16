59-летняя Елена Кондулайнен готовится стать мамой

Елена Кондулайнен снялась более чем в 40 фильмах. После картины "Сто дней до приказа", который вышел на экраны в 1990-м, за ней закрепилось звание секс-символа СССР. И она не устает подчеркивать, что до сих пор еще о-го-го!

"Я не против стать мамой в третий раз, – уверяет Кондулайнен. – В этом нет ничего удивительного! Какой хороший пример нам подала Алла Пугачева! Она – прекрасная женщина! Я не знаю, что у меня будет впереди. Но, если кто-то из моих избранников захочет, чтобы я вновь стала мамой, сделаю это"

По убеждению Кондулайнен, примеру, который подала Пугачева, нужно следовать как можно чаще. Тогда в России все женщины станут красивыми. Елена считает, что материнство приносит каждой женщине только позитивные эмоции: "Деточки мои меня радуют".

А позитивные эмоции, как известно, продлевают молодость и красоту. "У меня двое прекрасных мальчиков: я знаю, что такое быть мамой. Мне нравится это состояние! При этом своим детям я никогда ничего не навязываю. Они живут так, как им хочется. Я поступила в этом вопросе ровно таким образом, как в свое время мои родители. Они всегда давали мне свободу выбора и ничего не запрещали. Поэтому я стала успешной актрисой и добилась многого в жизни", – цитирует Елену портал womansstyle.ru.

Ранее в интервью Dni.Ru актриса объяснил, почему сын Михаил не пошел по ее стопам": "Просто я не смогла его никуда пристроить. У меня нет связей и знакомств в мире кино. Меня берут сниматься просто потому, что я хорошая актриса, без блата. Я всегда прохожу кастинги на общих основаниях. И все меня пробуют-пробуют... Чего уже пробовать – берите и все! "

