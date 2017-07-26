59-летняя Кондулайнен выбрала платье для свадьбы

Елена Кондулайнен поделилась новой фотографией, на которой запечатлена в пикантном наряде. Актриса призналась, что купила красивое платье для будущей свадьбы.

В последнее время Елена Кондулайнен куда больше известна своими неординарными выходами в свет, чем новыми ролями. Актриса с завидным постоянством появляется перед публикой в нарядах один другого откровеннее, при этом излучая уверенность в себе и наслаждаясь произведенным на публику эффектом.

Однако на деле актриса довольно занятая: она играет в спектаклях и принимает участие в съемках. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Twitter Кондулайнен сообщила, что купила обновку для клипа. Причем речь идет о свадебном платье. "Купила красивое платье для будущей.. свадьбы..(для клипа).." – сообщила Кондулайнен.

Запись Елена сопроводила фотографиями с мероприятия, где и приобрела подвенечный наряд. Актриса не изменила себе – для выхода в свет она надела черный прозрачный корсет и короткую блестящую золотую юбку. Дополнила образ Кондулайнен прозрачным ажурным пеньюаром, короткими перчатками в тон и черными туфлями на высоком каблуке с открытым мысом.

59-летняя актриса может позволить себе одеваться в такие откровенные наряды, поскольку тщательно следит за собой и обладает великолепной фигурой. По признанию Елены, все дело в том, что она наслаждается жизнью. А еще в недавнем интервью актриса призналась, что у нее нет связей в мире кино.

25.07.17была на шоу-показе новой коллекции одежды российского дизайнера MaxLiber купила красивое платье для будущей.. свадьбы..(для клипа).. pic.twitter.com/t5JRcv48V7 — Елена Кондулайнен (@kondulena) 26 июля 2017 г.

"Меня берут сниматься просто потому, что я хорошая актриса, без блата. Я всегда прохожу кастинги на общих основаниях. И все меня пробуют-пробуют... Чего уже пробовать – берите и все! Помню, в Ленинграде мне сказали: "Слишком красивая! Тебя тянет картинка! Невозможно же больше ни на кого смотреть – только на тебя!" И поэтому не утвердили. Потому что в фильме смысл должен быть, а тут только картинка. И секс с экрана так и прет", – рассказала Елена Кондулайнен.