Буйнов рассказал о тяжелом недуге Пугачевой

Певец заверил, что артистка "реально плохо себя чувствует". И это не отговорка.

Новость о том, что Алла Пугачева не приехала на похороны своего "крестного отца" Павла Слободкина, взбудоражила поклонников. Все стали гадать, что случилось с 68-летней артисткой, которая многим ему обязана. В созданных Слободкиным "Веселых ребятах" она начинала эстрадную карьеру.

Ситуацию прояснил Александр Буйнов – другой выходец из этого коллектива. "Алла не смогла приехать, потому что плохо себя чувствует. Реально плохо, это не отговорка. Я об этом знаю прекрасно. Тем более о здоровье не принято шутить. Алла меня попросила передать близким Слободкина соболезнования и возложить венок на могилу Павла Яковлевича от ее имени", – рассказал артист.

Что случилось с Примадонной, он не уточнил. Однако поклонники знают: у певицы есть серьезные проблемы. В 2007 году из-за высокого уровня холестерина и опасного сужения нескольких артерий ей пришлось сделать стентирование – с помощью четырех специальных трубок врачи восстановили нормальный кровоток.

Через год операцию повторили в Научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, поскольку первые стенты прижились плохо. В 2010 году в израильской клинике, принадлежащей другу артистки Михаилу Прохорову, ей снова сделали операцию на сердце. В поврежденную склеротическими бляшками артерию ввели зонд, который расширил просвет сосуда.

Что касается отношений с основателем "Веселых ребят", то здесь Буйнов был более словоохотливым. "Для Пугачевой Слободкин сделал многое. Он сделал не только гениальную аранжировку знаменитого "Арлекино", но и сумел отстоять эту песню в высоких кабинетах, убедить косноязычный худсовет одобрить этот шлягер, – цитирует певца "КП".

Пугачева на своей странице в социальной сети позже написала: "Дорогой наш Паша! Жаль, что ты покидаешь нас и этот бренный мир. Знай, что часть моей жизни, связанная с тобой, освещенная нашей молодостью, стремлением к цели, порой казавшейся недостижимой, счастьем успеха и горечью неудач, останется со мной до конца дней моих..."