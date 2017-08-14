Малахову предложили смехотворную зарплату

Как только стало известно, что Андрей Малахов отправляется в свободное плавание, на него в буквальном смысле началась охота. Однако не каждый готов предложить одному из самых рейтинговых ведущих достойный оклад.

Первыми трудоустроить шоумена задумали в хоккейном клубе "Спартак". Руководство заинтересовано в том, чтобы он вел домашние матчи.



"Очень бы хотелось, чтобы такой профессионал стал работать с нами. Мы понимаем, что у него дни расписаны по минутам, да и со спортом Андрея никто еще не ассоциировал. Мы не можем обещать Малахову заоблачных сумм, но, если бы он изъявил желание с нами работать, я думаю, клуб нашел бы компромиссы", – цитирует Sobesednik главу пресс-службы Владимира Самохина.

Публикация от @malakhov007 Авг 10 2017 в 1:58 PDT

Владелица пиар-агентства "Успех" Оксана Романенко также надеется увидеть Андрея Малахова в рядах своей команды. Не так давно они вместе помогали избавиться от наркотической зависимости Дане Борисовой. "Андрей может стать моим заместителем. Работы у него будет предостаточно. От шоу-бизнеса он далеко не отойдет: мы постоянно работаем со звездами", – сообщила Оксана.

Андрею обещают не менее 100 тысяч рублей в месяц: "Может получить Малахов и вдвое больше – 200 тысяч рублей, но для этого ему нужно переехать на работу в Самару". Вряд ли это предложение заинтересует телеведущего, ведь, по последним данным, на Первом канале он получал ежемесячно более десяти тысяч долларов.

Елена Ханга не верит, что коллега может уйти с Первого. Но если это и произойдет, без работы, по ее словам, Малахов не останется. "Андрей может преподавать, сниматься в рекламе – тоже неплохие деньги. Может организовать продакшен-компанию, как Опра Уинфри. Она вела самую рейтинговую передачу в США, а потом занялась своим каналом "Оксиджен", который стал в Америке достаточно популярным. Андрей сможет сделать так же", – рассуждает телеведущая.

Любовь Воропаева предложила шоумену стать композитором – в таком тандеме появилось бы множество хитов. "Если бы я была не замужем, взяла бы его в мужья – он же любую ситуацию разрулит! Без денег он не останется. Со мной любой мужик много заработает – я умею окрылять!" – поделилась поэтесса.