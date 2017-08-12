Команде "Пусть говорят" подписали приговор

Руководство Первого канала официально освободило от обязанностей сотрудников, которые работали над созданием программы "Пусть говорят". На место команды Малахова нашли новых специалистов.

Информированный источник на Первом канале подтвердил слухи об уходе команды Андрея Малахова. "Заявления об увольнении подписаны", – отметил неназванный сотрудник компании.

При этом, знакомый с ситуацией источник заявил, что ясности с уходом звездного ведущего до сих пор нет. "Скорее всего, заявление еще не подписано", – цитирует его РИА Новости.

Таким образом, руководство Первого канала подписало приговор сотрудникам, которые работали над программой "Пусть говорят". Не исключено, что Малахов заберет их с собой на новое место, чтобы вместе создавать новый проект.

Напомним, ранее об уходе с Первого канала сообщила продюсер Наталья Галькович. На ее странице в социальной сети Instagram появился видеоролик с участием команды "Пусть говорят": журналисты забирали личные вещи из телецентра.



Публикация от Наталия Галькович (@natalia_galkovich) Авг 9 2017 в 1:45 PDT

Как писали Dni.Ru со ссылкой на сотрудников Первого канала, еще 9 августа Андрей Малахов должен был официально прекратить числиться в штате, получить трудовую книжку и все причитающиеся выплаты. Тем не менее, официально эта информация подтверждена не было.

