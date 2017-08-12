Команде "Пусть говорят" подписали приговор
Информированный источник на Первом канале подтвердил слухи об уходе команды Андрея Малахова. "Заявления об увольнении подписаны", – отметил неназванный сотрудник компании.
При этом, знакомый с ситуацией источник заявил, что ясности с уходом звездного ведущего до сих пор нет. "Скорее всего, заявление еще не подписано", – цитирует его РИА Новости.
Таким образом, руководство Первого канала подписало приговор сотрудникам, которые работали над программой "Пусть говорят". Не исключено, что Малахов заберет их с собой на новое место, чтобы вместе создавать новый проект.
Напомним, ранее об уходе с Первого канала сообщила продюсер Наталья Галькович. На ее странице в социальной сети Instagram появился видеоролик с участием команды "Пусть говорят": журналисты забирали личные вещи из телецентра.
Как писали Dni.Ru со ссылкой на сотрудников Первого канала, еще 9 августа Андрей Малахов должен был официально прекратить числиться в штате, получить трудовую книжку и все причитающиеся выплаты. Тем не менее, официально эта информация подтверждена не было.
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