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Команде "Пусть говорят" подписали приговор

Андрей Малахов. Фото: Dni.Ru
Руководство Первого канала официально освободило от обязанностей сотрудников, которые работали над созданием программы "Пусть говорят". На место команды Малахова нашли новых специалистов.
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Информированный источник на Первом канале подтвердил слухи об уходе команды Андрея Малахова. "Заявления об увольнении подписаны", – отметил неназванный сотрудник компании.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

При этом, знакомый с ситуацией источник заявил, что ясности с уходом звездного ведущего до сих пор нет. "Скорее всего, заявление еще не подписано", – цитирует его РИА Новости.

Таким образом, руководство Первого канала подписало приговор сотрудникам, которые работали над программой "Пусть говорят". Не исключено, что Малахов заберет их с собой на новое место, чтобы вместе создавать новый проект.

Напомним, ранее об уходе с Первого канала сообщила продюсер Наталья Галькович. На ее странице в социальной сети Instagram появился видеоролик с участием команды "Пусть говорят": журналисты забирали личные вещи из телецентра. 

Как писали Dni.Ru со ссылкой на сотрудников Первого канала, еще 9 августа Андрей Малахов должен был официально прекратить числиться в штате, получить трудовую книжку и все причитающиеся выплаты. Тем не менее, официально эта информация подтверждена не было.

Автор: Евгений Мышко12 августа 2017, 16:47
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