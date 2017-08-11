Что скрывает Ольга Бузова

Финалистка "Битвы экстрасенсов" Надежда Шевченко рассказала, почему почему Ольга Бузова одинока. Женщина уверена, что телеведущая до сих пор старается забыть прошлые отношения.

Ясновидящая объяснила, что у одиночества всегда несколько причин – неудачный опыт прошлых отношений, слишком высокие требования к избраннику или неспособность быть слабой. Что касается Ольги Бузовой, то тут Надежда уверена, что звезда отлично себя чувствует, находясь в свободном плавании и посвящая все свое время себе, родным, друзьям и карьере.

"На сегодняшний день Ольга не готова строить отношения! Она занимается саморазвитием, своим карьерным ростом. Определенно, она нравится большому количеству мужчин, но сама, несмотря на ее заверения о том, что бывший муж забыт, все еще живет прошлым. Слезы и обида периодически ее накрывают, ведь чтобы простить человека, нужно его понять! Оля же не понимает Дмитрия, поэтому слезы на ее лице еще не высохли", – цитирует колдунью Wday.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Авг 10 2017 в 4:49 PDT

По словам Шевченко, Бузова живет работой, поездками и старается себя полностью занять, чтобы прогнать ненужные мысли из своей головы. "Как только у Ольги появится желание, так появится и мужчина", – поделилась мнением ясновидящая.

Напомним, конец 2016 года ознаменовался для Ольги Бузовой громким разводом с футболистом Дмитрием Тарасовым. Телеведущая далеко не сразу сумела взять себя в руки и настолько переживала, что друзья и поклонники всерьез были обеспокоены ее состоянием.

Со временем боль поутихла и девушка вернулась к нормальной жизни. Сегодня у Бузовой есть головокружительная карьера, десятки миллионов поклонников и абсолютная финансовая независимость. Нет только одного – любимого мужчины. Но и это дело наживное.