Бузова и Бородина столкнулись на дуэли

Звезды "Дома-2" выясняли, у кого есть музыкальный слух и голос. Произошло это на съемках нового телешоу на ТНТ.

Покоряющая вокальные подмостки Ольга Бузова стала притчей во языцех. Она готовится выпустить дебютный альбом и представить сольный концерт. А пока идет подготовка, решила поучаствовать в комедийно-музыкальном шоу "Студия СОЮЗ", которое будет идти на ТНТ по четвергам.

В новом проекте звезды будут мериться музыкальностью. Для этого им придется погружаться в мир изощренной русской эстрады, и только юмор и самоирония помогут выстоять в этой схватке.

В одном из выпусков друг другу противостояли ведущие "Дома-2" Ольга Бузова и Ксения Бородина. И если Ксюша поразила публику глубинными познаниями в области русского шансона, то Ольга доказала, что у нее (внимание!) прекрасный слух.

Бузова демонстрировала незаурядные вокальные данные, неизменно попадая в ноты. Собравшиеся были удивлены, ведь о ее пении некоторые недоброжелатели высказываются в саркастически-язвительном тоне и считают, что Ольга и искусство несовместимы.

Бородина и Бузова устроили настоящую дуэль. Красавицам предстояло убедить миллионы телезрителей в знании русской попсы. Кто победил в этой схватке, узнаем совсем скоро – проект выйдет в эфир 10 августа.