Басков прилюдно расцеловал сам себя

Эксклюзив Особое мнение Интервью Бузовой напомнили о смерти Помолодевшая Рудковская вызвала фурор

Выбор читателей

Как выглядит вблизи 68-летняя Алла Пугачева
Любовница Тарасова показала сына
Шепелев довел до слез столкнувшуюся с раком звезду "Дома-2"
Больной раком Михаил Задорнов дал откровенное интервью
Наталья Фриске сообщила о раке
Пригожин раскрыл подробности брака Баскова и Лопыревой
партнеры
Вторник 1 августа
Лента новостей
12:52
Джоан Роулинг опозорилась перед Трампом
12:46
В редакцию телеканала пробралась опасная змея (видео)
12:31
Чем удар астероида грозит Земле
12:13
В Царицыно из пруда выловили труп
12:05
В Москве тело мужчины завернули в ковер после попойки
11:58
Самые сексуальные чернокожие модели
11:51
Причину развития рака нашли в больных зубах
11:41
Во Франции тела россиян пролежали в доме десять дней
11:32
При задержании мужчина искусал полицейскую собаку (видео)
11:24
Трамп утвердил новые санкции против России
11:17
Злой муж зашипел на Нетребко
10:42
Голого мужчину в Киеве приняли за бомбу (видео)
10:39
Пропавшего под Иркутском трехлетнего мальчика нашли мертвым
10:16
Российские врачи готовы поставить вживление киберглаз на поток
10:01
В Москве появятся сотни новых пешеходных переходов
09:50
Старенький японец поборол медведя приемами каратэ
09:43
Ко Дню города по "Коломенскому" протянут сеть велодорожек
09:41
Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть
09:36
Когда закончатся работы на Бульварном кольце
09:26
Прибалтика получит по рогам за фашизм
09:24
Как в Москве спасают древние артефакты
09:11
В Луганске взорвали памятник ополчению
08:53
Пассажиры автобуса погибли в ДТП с КамАЗом под Калугой
08:46
Россияне посмеялись над мертвецки пьяным водителем
08:42
В Томске поймали убийцу-головореза
08:33
В США раскрыли план поставок оружия на Украину
08:32
В Кузбассе женщине дали 1,5 года за убийство младенца
08:24
Ливни сдвинули срок ремонта улиц в центре Москвы
08:19
МИД России встал на защиту украинского летчика-героя
08:17
На Варшавском шоссе лоб в лоб столкнулись две машины
08:06
Под Хабаровском водитель бульдозера нашел десять килограммов золота
08:02
Житель Новосибирска с топором напал на памятник Николаю II
07:57
Как изменится жизнь россиян с 1 августа
07:49
Крупная авария парализовала МКАД
22:13
Где зарождалась Россия
22:02
В Москве мотоциклист-лихач протаранил автобус (видео)
21:43
Во Внуково произошел пожар
21:39
В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
21:31
На востоке Москвы в ДТП пострадал ребенок
21:22
Земля неумолимо приближается к катастрофе из-за климата
21:14
В Приморье насмерть разбилась знаменитая мотоциклистка
20:56
Любовный гороскоп на август
20:18
МВД разрешило садиться в самолет без бумажного билета
19:55
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
19:54
Известный актер умер от осложнений из-за склероза
19:43
Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
19:16
Регионы представили лучшие заявки на президентские гранты
19:16
Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
19:10
В Зеленограде построят "брутальный" переход
18:52
Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
18:22
Украинского двойника Лаврова затравили в соцсетях
18:14
Дело "пьяного" мальчика передали в суд
18:08
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье (видео)
18:04
В списке богатейших россиян сменился лидер
18:01
Близкие рассказали о самочувствии Пугачевой
17:50
Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
17:37
Ползающий на коленях Порошенко удивил Европу
17:29
В Москве из-за подозрительного чемодана перекрыли станцию метро
17:28
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
17:26
Родные сильно затянули с похоронами Олега Яковлева
17:21
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
17:16
Нетребко шокирована враньем о своих богатствах
17:16
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
17:14
Российские регионы обсудили защиту прав дольщиков
17:08
Путина поразили школьные поборы в Калмыкии
16:48
Что нужно успеть сделать до конца лета
16:48
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
16:40
По законам ЦБ "Югре" нет места в системе
16:38
Москвичей в День ВДВ оставят без спиртного
16:28
Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
16:21
Стешу Маликову упрекнули во лжи
16:13
Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала
15:57
Внук Пугачевой хочет сбежать из России после свадьбы
15:54
Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"
15:42
В Киеве водитель протаранил толпу
15:35
В новом здании Внуково за 3,5 млрд протекла крыша
15:33
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
15:33
Как выглядеть соблазнительно в белом
15:27
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
15:26
Конкуренты открестились от Малахова
15:12
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
15:12
Зачем Россия снова спасает Европу
14:55
Найден способ делать чипсы из медуз
14:55
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
14:47
Продавец вынесла из ювелирного украшения на 0,5 млн
14:43
Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода
14:31
Чем грозит Сбербанку массовый сбой
14:25
Электричка насмерть сбила велосипедиста в наушниках
14:19
В Москве объявлен желтый уровень опасности
14:09
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
14:04
За выходные в Турции скончались пять россиян
14:03
Тест-драйв Volkswagen Tiguan II
13:56
7 самых интересных мероприятий августа
13:55
Под Москвой задержали двух террористов "ИГ"
13:52
Кто и зачем "сливает" секреты коррупционных расследований
13:41
Подробности смертельной аварии с российским актером
13:36
Автомобильная арка Крымского моста замкнулась
13:27
Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой
13:24
Порошенко лишил украинцев последней надежды
13:23
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Андрей Малахов уходит с Первого канала
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Зачем Малахову скандал с увольнением
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
Панин возмутил новой развратной выходкой
Шоу-бизнес

Басков прилюдно расцеловал сам себя

Николай Басков. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Ни для кого не секрет, что Николай Басков грешит нарциссизмом. Что тут поделать, коли человек он, которому есть, чем похвастать. Натуральный блондин с бархатным голосом – мечта любой женщины. И он вполне знает о своих достоинства сам. Николай опубликовал в Instagram ролик, который рассмешил одних его подписчиков и привел в ярость других.
прочитано 1025 раз

Новоиспеченный жених Виктории Лопыревой после сообщения о предстоящей свадьбе перестал публично признаваться Вике в любви и выкладывать совместные снимки. В то время, пока невеста Николая находится на отдыхе в Греции, будущий супруг белокурой красотки, видимо, совсем заскучал без любимой. Басков опубликовал видеоролик, на котором поет на фоне телевизора, где транслируется его выступление. 

ПО ТЕМЕ

Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой

Басков бросил Лопыреву в день рождения

Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Вдруг, ни с того, ни с сего, певец подбегает к своему изображению на экране и начинает целовать. Голос за кадром рассмеялся. Судя по всему, видео снимал мужчина. Басков рассмеялся вместе с ним. Некоторые поклонники оценили чувство юмора звезды. "И правильно. Надо себя любить. Николай, ты супер!", "Коля молодец! Наш красивый огурец!", "Это ж классно, когда человек доволен собой! Берите пример, любите себя и судьба будет ласкова с вами!", – прокомментировали фанаты Баскова.

 

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

 

Другие же обрушились на блондина с критикой и упреками, мол, негоже "любить себя до слез". "Вот дожился. Сам себя целует", "Как всегда. Нарцисс", "Любовь к себе зашкаливает", – написали недовольные таким поворотом событий. 

Напомним, не так давно на своей официальной странице в социальной сети Instagram Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, сделанную на торжественном приеме, посвященному первому матчу ФК "Ахмат" в Грозном. Однако звездами программы внезапно стали Николай Басков и Виктория Лопырева.

Певец обратился к президенту Чечни с просьбой стать свидетелем на их с Викторией свадьбе. Затем Николай достал кольцо с внушительным бриллиантом и ловко надел его на безымянный палец правой руки сияющей от счастья Виктории. Торжественное мероприятие запланировано на 5 октября и состоится в Грозном.  

Стоит отметить, что не все поверили в искренность намерений артиста. Станислав Садальский, например, под фото Николая в своем микроблоге написал: ""Зажжем огни, нальем бокалы; Утопим весело умы, И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы. А.С.Пушкин", – привел актер под фотографией строки великого поэта.

"Мне тоже нравится эта пара... Подарком на свадебку краснодарско-кущевская судья будет в качестве ответа?! У нас в России, судьей быть выгоднее, чем голливудской звездой", – оставил язвительное сообщение Садальский, лишний раз напомнив своим читателям о недавнем скандале из-за многомиллионной свадьбы судьи.

Автор: Василиса Моргунова1 августа 2017, 10:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак обставила Баскова и Гагарину

567

комментарии

Политика

Порошенко отдал Украину на разграбление бандитам
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
Рогозин унизил Румынию стихами с цитатой Путина
Чего Трамп ждет от России

Шоу-бизнес

Муж Лолиты оправдал ее "голую" выходку
Садальский столкнул Пугачеву и Пьеху
Куда пропала Ирина Понаровская
Басков прилюдно расцеловал сам себя

Проишествия

Операция по увеличению пениса впервые убила пациента
Самый богатый блогер разбился в Подмосковье (видео)
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро

Lifestyle

Спойлеры новых серий "Игры престолов" попали в Сеть
Злой муж зашипел на Нетребко
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
Где зарождалась Россия
Шоу-бизнес

Зачем Малахову скандал с увольнением

Первый канал может остаться без лица
Общество

МИД России встал на защиту украинского летчика-героя

Александр Акопов получил официальное приглашение от дипломатического ведомства
Шоу-бизнес

Известный блогер о болезни Алеси Кафельниковой

Валерия Любарская прокомментировала информацию о наркозависимости дочери Евгения Кафельникова

Политика

Прибалтика получит по рогам за фашизм

В Прибалтике распространяются неонацистские настроения

Гороскоп

Любовный гороскоп на август
Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину

Фоторепортажи

Кейт Миддлтон с "тарелкой" на голове покорила мир моды
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку

Спорт

Роналду удивил суд нелепыми оправданиями
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

В промзоне спасли увязших в гудроне щенков (видео)
Синоптики необычно пожаловались Путину на мизерные зарплаты
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru