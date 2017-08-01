Басков прилюдно расцеловал сам себя

Ни для кого не секрет, что Николай Басков грешит нарциссизмом. Что тут поделать, коли человек он, которому есть, чем похвастать. Натуральный блондин с бархатным голосом – мечта любой женщины. И он вполне знает о своих достоинства сам. Николай опубликовал в Instagram ролик, который рассмешил одних его подписчиков и привел в ярость других.

Новоиспеченный жених Виктории Лопыревой после сообщения о предстоящей свадьбе перестал публично признаваться Вике в любви и выкладывать совместные снимки. В то время, пока невеста Николая находится на отдыхе в Греции, будущий супруг белокурой красотки, видимо, совсем заскучал без любимой. Басков опубликовал видеоролик, на котором поет на фоне телевизора, где транслируется его выступление.

Вдруг, ни с того, ни с сего, певец подбегает к своему изображению на экране и начинает целовать. Голос за кадром рассмеялся. Судя по всему, видео снимал мужчина. Басков рассмеялся вместе с ним. Некоторые поклонники оценили чувство юмора звезды. "И правильно. Надо себя любить. Николай, ты супер!", "Коля молодец! Наш красивый огурец!", "Это ж классно, когда человек доволен собой! Берите пример, любите себя и судьба будет ласкова с вами!", – прокомментировали фанаты Баскова.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 30 2017 в 10:49 PDT

Другие же обрушились на блондина с критикой и упреками, мол, негоже "любить себя до слез". "Вот дожился. Сам себя целует", "Как всегда. Нарцисс", "Любовь к себе зашкаливает", – написали недовольные таким поворотом событий.

Напомним, не так давно на своей официальной странице в социальной сети Instagram Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, сделанную на торжественном приеме, посвященному первому матчу ФК "Ахмат" в Грозном. Однако звездами программы внезапно стали Николай Басков и Виктория Лопырева.

Певец обратился к президенту Чечни с просьбой стать свидетелем на их с Викторией свадьбе. Затем Николай достал кольцо с внушительным бриллиантом и ловко надел его на безымянный палец правой руки сияющей от счастья Виктории. Торжественное мероприятие запланировано на 5 октября и состоится в Грозном.

Быть наедине с самим собой -это не значит , быть одиноким����Путь к себе -это гармония внутри , вот главное для человека!!! ❤️ Будьте счастливы и здоровы�� Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 23 2017 в 12:46 PDT

Стоит отметить, что не все поверили в искренность намерений артиста. Станислав Садальский, например, под фото Николая в своем микроблоге написал: ""Зажжем огни, нальем бокалы; Утопим весело умы, И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы. А.С.Пушкин", – привел актер под фотографией строки великого поэта.

"Мне тоже нравится эта пара... Подарком на свадебку краснодарско-кущевская судья будет в качестве ответа?! У нас в России, судьей быть выгоднее, чем голливудской звездой", – оставил язвительное сообщение Садальский, лишний раз напомнив своим читателям о недавнем скандале из-за многомиллионной свадьбы судьи.