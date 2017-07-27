Басков бросил Лопыреву в день рождения

Виктории Лопыревой исполнилось 34 года. В честь праздника модель закатила вечеринку на одном из греческих островов. На праздник собрались близкие подруги Вики. Судя по посту одной из подруг именинницы в социальной сети, Виктория даже не догадывалась о прилете гостей.

"Сюрприз удался, я очень рада. И пусть хлопушки не разрешили перевезти в багаже, мы найдем способ удивить всегда!" – написала в Сети Алина, подруга Виктории Лопыревой.

Интересно, что лично поздравить любимую не прилетел жених модели, тенор Николай Басков. Певец разместил двусмысленный пост в Instagram, где запечатлен с воздушным поцелуем. Подпись к снимку гласит: "И пусть этот страстный поцелуй долетит по назначению". Поклонники артиста обратили внимание на то, что Николай сильно исхудал в последнее время.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 26 2017 в 5:48 PDT

"Такое ощущение, что Коля хотел кому-то отомстить. И Вика подставная особа. Когда он одел кольцо, и она его приняла, Коля даже не поцеловал Вику. А почему? И похудел он сильно, и выглядит он не очень. Видимо, из-за чего-то или кого-то переживает. Время покажет", "Что-то сильно похудел Коля!", "Коля, что-то совсем худой, тебе не идет", – выразили опасение за здоровье кумира подписчики звезды.





Напомним, о грядущей свадьбе стало известно после того, как Рамзан Кадыров опубликовал в своем микроблоге видеоролик, где Басков предложил телеведущей Виктории Лопыревой стать его супругой. После того, как девушка ответила "да", блондин надел ей на палец кольцо с бриллиантом внушительного размера.

Певец сделал предложение модели на торжественном ужине после футбольного шоу, посвященного первому матчу ФК "Ахмат" в Грозном, куда прибыл целый отряд российских и мировых звезд.

К слову, глава Чечни не смог остаться равнодушным к происходящему и великодушно предложил влюбленным обручиться в Грозном. Как сообщил Кадыров, церемония бракосочетания состоится 5 октября и станет самым запоминающимся событием года.

Совпадение это или нет, но после известия о свадьбе Николая и Виктории пара резко перестала выкладывать совместные фото в Сети. И на отдых возлюбленная артиста отправилась без него.