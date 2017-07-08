Тарасов и Костенко показали фото со свадьбы

Дмитрий Тарасов и его возлюбленная Анастасия Костенко повеселились на свадьбе. Влюбленные опубликовали фотографии с торжества, на которых буквально сияют от счастья.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко стали почетными гостями свадьбы друзей. Торжество прошло в одном из пафосных мест столицы. Влюбленные опубликовали фотографии с мероприятия на своих страничках в социальной сети Instagram.

На одном снимке Тарасов и Костенко позируют вместе с молодоженами. "Дорогой брат @am04444 и прекрасная @_sonya777 ! Поздравляю вас с замечательным событием в жизни каждого человека – С Днем Свадьбы! Пусть все будет отлично, да побольше", – пожелал Тарасов друзьям.

Поздравление Костенко оказалось по-девичьи пронзительным и нежным. "Дорогие наши @_sonya777 и @am04444 !!!! Пусть ваша совместная дорога будет верной, волнующей, счастливой и страстной! С первым семейным праздником – С Днем Свадьбы! Целуем и обнимаем💋💋💋" – написала Анастасия.

enter; width:100%;"> Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) Июл 7 2017 в 9:49 PDT

А еще Костенко опубликовала фотографию, на которой снята вместе с Тарасовым. На сей раз модель была немногословна. В подписи девушка поставила лишь символ сердечка. Однако невооруженным глазом видно, как Дмитрий и Анастасия счастливы. По всей видимости, чтобы не портить фотографии гадкими комментариями, Костенко запретила подписчикам оставлять записи к снимкам.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94) Июл 7 2017 в 10:31 PDT

А вот Дмитрий не отключил эту опцию и получил, помимо негативных отзывов, много приятных слов. "У тебя очень красивый костюм, прям как невеста! Цвет, образ – все достойно! Белый цвет чистоты и порядка!", "Очень красивые😍😊 Счастья Вам", "Туфли шикарные у Насти! И вообще красивая! И все там красивые! Молодцы!", "Не возможно оторвать глаз от красавицы Анастасии😍мне одной кажется, что она в положении??? даже если это так, то вы молодцы!!!карьера, песни, клипы и так далее не сравнится с счастьем материнства!Анастасия будет достойной и настоящей матерью своим деткам!!!" – рассыпались в комплиментах подписчики Тарасова.

К слову, слухи о беременности Костенко продолжают муссироваться в СМИ. Поводом для разговоров стали подозрения внимательных фанатов Таракостиков (как ласково называют Тарасова и Костенко поклонники в Сети), разглядевших у модели округлившийся живот.

Речь идет о снимке, который на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал Дмитрий. На фото Тарасов запечатлен в обнимку с приятелем, а рядом расположилась Костенко. Особое внимание подписчиков привлекла белая футболка Анастасии, под которой, как заявили некоторые фанаты, модель спрятала округлившийся животик.

Ранее в своем аккаунте в той же соцсети Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили шесть месяцев отношений. "Праздничный ужин с моей любимой😊 спасибо за прекрасные шесть месяцев #ужин#отдых#любовь", – написал под снимком Тарасов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены -прим.ред.).