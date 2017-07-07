У Яны Чуриковой уменьшилась грудь из-за страшной болезни

Лицо "Первого канала" Яна Чурикова поразила общественность своими откровениями. Телеведущая заявила, что во времена "Фабрики звезд" она страдала от страшной и даже смертельной болезни – анорексии, из-за которой у нее уменьшилась грудь.

На подобного рода признания Чурикову спровоцировало архивное фото. На снимке запечатлена молодая и очень худая Яна в стильном полосатом брючном костюме. Редкий кадр был сделан, когда она вела популярное музыкальное телешоу "Фабрика звезд" в начале нулевых.

В своем Instagram звезда телевидения вспомнила то время и призналась, что у нее были проблемы с пищеварением. "Эпическое фото откопали наши архивариусы! На второй "Фабрике" я уже выходила из анорексии/булимии, но все равно была еще очень худа", – огорошила многочисленных подписчиков Чурикова.

В этой ситуации кое-что Яну устраивало. Например, стройность. "Конечно, свои плюсы в этом есть – я влезала в 42-й Российский, и гордо носила шикарную и маломерную первую линию Paul Gaultier, подобранную мне командой стилистов", – сообщила телеведущая.

enter; width:100%;"> Публикация от Yana Churikova (@yana_chu) Июл 7 2017 в 10:33 PDT

Однако хуже всего то, что из-за этой хвори у Чуриковой "сдулся" бюст. "Были и минусы – я с трудом запоминала тексты, а грудь уменьшилась настолько, что я с ужасом вопрошала своего первого мужа "а если они совсем исчезнут, ты со мной расстанешься"!?) И вы знаете что? Я ни капли не сожалею о своем сегодняшнем 46-м )))) Размере, не муже , конечно )))", – пошутила Яна.

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu) Июл 1 2017 в 1:47 PDT

Архивариусы молниеносно отреагировали на поразительный рассказ Чуриковой. "Вот это откровения, спустя столько лет))) Вы всегда прекрасны)))", – заверили рыжеволосую красавицу коллеги. Действительно, сейчас ее прелести – загляденье.