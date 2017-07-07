Состояние больной раком звезды "Дома-2" изменилось

Звезда "Дома-2" Елена Степунина выступила с сообщением для поклонников. Бывшая участница скандально известного реалити-шоу рассказала об изменении своей раковой опухоли.

Елена Степунина оперативно сообщает многочисленным поклонникам о своем самочувствии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На сей раз звезда "Дома-2" сделала важное объявление. Девушка опубликовала результаты компьютерной томографии, которую прошла, чтобы узнать об изменениях раковой опухоли.

Счастью Степуниной нет предела. "Ура☺️ Уменьшилась почти в 2 раза😍♥️ Сделала КТ Заключение: уменьшение проявления лимфомы☺️♥️" – объявила Елена. Многочисленные фанаты немедленно отреагировали на важное сообщение и поддержали девушку. "Леночка,очень-очень рада за тебя!Так держать!!!💪👍Скоро совсем победишь эту заразу!😚😉", "Леночка, я очень рада за тебя. И у тебя все будет хорошо, я это знаю💋", "Лена! Поправляйся!!! Держу кулачки!!!", "Вау...это очень здорово!!! Так держать! И скорейшей победы!🌼🌼🌼🌼💪" – написали поклонники.

enter; width:100%;"> Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Июл 7 2017 в 1:34 PDT

Ранее Елена находилась в расстроенных чувствах. Причина в том, что столь важная процедура вообще была под вопросом. "Насчет КТ. Не сделали. Придется завтра платно делать😭 А все почему? Потому что мой врач затупила, потом я затупила. Потом мы вместе затупили. В итоге я виновата, что не знала время и кабинет. А врача не смогла найти😑 В итоге, поняв что делать мне в РОНЦ сегодня нечего, собралась и ушла в самоволку домой🤘🏻 Завтра утром приеду. И будем решать что делать с кт, катетером,химией. Конечно расстроилась...15 тыс на дороге не валяются..." – грустно сообщила Степунина.

Публикация от Елена Степунина (@e.stepunina) Апр 25 2017 в 4:26 PDT

Напомним, у звезды реалити-шоу "Дом-2" неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Она расположена между легкими и сердцем. Об онкологическом заболевании стало известно случайно – Степунину увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, но после обследования выяснилось, что у нее совсем другое.